СМИ: Андре Гомеш зимой не покинет "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш в зимнее трансферное окно не перейдет в другой клуб, передает A Bola.Ранее сообщалось, что 24-летний португалец может проследовать в "Арсенал" в обмен на хавбека Месута Озила. Также, Гомешем интересуются "Тоттенхэм" и "Ювентус".