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СМИ: Андре Гомеш зимой не покинет "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш в зимнее трансферное окно не перейдет в другой клуб, передает A Bola.

Ранее сообщалось, что 24-летний португалец может проследовать в "Арсенал" в обмен на хавбека Месута Озила. Также, Гомешем интересуются "Тоттенхэм" и "Ювентус".
Теги: Барселона Гомеш
Сегодня, 07:45
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