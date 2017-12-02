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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Соломон Кверквелия: у Семина и Бердыева разный подход, но оба они гении
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия в преддверии матча 19-го тура РФПЛ против "Рубина" сравнил главных тренеров двух команд.
– Признайтесь честно: когда переходили в "Локо" – могли предположить, что после 18 туров команда будет идти на первом месте?
– Мы не просто на первом месте, но еще и обыграли всех лидеров и принципиальных соперников! Я очень счастлив, что сейчас у нас дела идут неплохо. Всегда знал, что "Локомотив" – сильная команда, топ-клуб. Еще больше рад, что именно в этом сезоне, с моим приходом, дела пошли в гору.
– Почему не всегда удается обыгрывать слабых соперников?
– Дело случая, не более. Иногда мы должны выходить и просто делать что-то на классе. Но в одном эпизоде не получается, в другом… И вот итог. Мы работаем над этим компонентом.
– Вскрывать насыщенную оборону "закрытых" команд сложнее, чем "укусить" сильную команду на контратаках.
– Это вопрос к нападающим! (смеется).
– Какой матч этой части сезона был для вас самым эмоциональным?
– Со "Спартаком" в августе. В нас мало кто верил, хотя до этого мы обыграли ЦСКА. Люди вокруг говорили, что это случайность. Первый тайм в Тушино закончился со счетом 0:2. Думаю, многие "эксперты" решили, что игра уже сделана. Но мы сумели настроиться в раздевалке, тренерский штаб сделал некоторые замены. Как итог – четыре гола за тайм. Это было состояние эйфории. Мы – команда. Мы смогли.
– Юрий Семин пробовал несколько схем в этом году: с пятью защитниками и с четырьмя. Как комфортнее лично вам?
– Я полностью доверяю тренеру – пусть он решает, куда меня ставить и как. Мне комфортно и так, и так. Надеюсь, скоро вернется Ведран Чорлука – один из самых сильных игроков нашего чемпионата. И либо мы будем выносить всех в обороне втроем с ним и Неманьей, либо начнется небольшая конкуренция за место, что сделает только сильнее всех троих.
– Насколько принципиален для вас предстоящий матч с "Рубином"?
– Принципиальный матч был там, в Казани. Первая встреча с "Рубином" после моего перехода в "Локо". Я еще забил на последних минутах! Определенно, это самый памятный гол в моей карьере.
– Прошлый матч складывался очень трудно, в итоге команды закончили боевой ничьей. Какой сценарий можете предположить сейчас?
– У "Рубина" очень сильный тренер и сильные игроки. Пока у них не получается играть так, как они хотели бы. Я был с "Рубином" на предсезонных сборах, знаю, что Курбан Бердыев хочет от своей команды. Думаю, у Бекиича в итоге всё получится. Но "Локо" им не догнать! Мы обязаны уйти на перерыв в чемпионате России на хорошей ноте. Поэтому – только победа!
– У матча получается неплохая афиша: битва заслуженных тренеров, Юрия Семина и Курбана Бердыева. Вам удалось поработать с обоими. Ваши впечатления?
– Оба великие тренеры, их очень уважают в России. Хотя они совсем разные, у них разный подход. Не буду раскрывать секреты, но я не удивлен, что именно эти два тренера добились огромных успехов в нашем чемпионате. Они гении. Я серьезно.
– С кем вы ближе всего сошлись в "Локомотиве"?
– С Димой Тарасовым и Аланом Касаевым. Мы много шутим! А вообще, у "Локо" – очень хороший коллектив. Мы все как одна семья не только на поле, но и в раздевалке, и за пределами стадиона. Наконец-то я чувствую себя на своем месте. Очень счастлив.
– Есть какое-то хобби? Может, коллекционируете что-нибудь.
– Коллекционирую победы "Локомотива"!
ФК "Локомотив"
– Признайтесь честно: когда переходили в "Локо" – могли предположить, что после 18 туров команда будет идти на первом месте?
– Мы не просто на первом месте, но еще и обыграли всех лидеров и принципиальных соперников! Я очень счастлив, что сейчас у нас дела идут неплохо. Всегда знал, что "Локомотив" – сильная команда, топ-клуб. Еще больше рад, что именно в этом сезоне, с моим приходом, дела пошли в гору.
– Почему не всегда удается обыгрывать слабых соперников?
– Дело случая, не более. Иногда мы должны выходить и просто делать что-то на классе. Но в одном эпизоде не получается, в другом… И вот итог. Мы работаем над этим компонентом.
– Вскрывать насыщенную оборону "закрытых" команд сложнее, чем "укусить" сильную команду на контратаках.
– Это вопрос к нападающим! (смеется).
– Какой матч этой части сезона был для вас самым эмоциональным?
– Со "Спартаком" в августе. В нас мало кто верил, хотя до этого мы обыграли ЦСКА. Люди вокруг говорили, что это случайность. Первый тайм в Тушино закончился со счетом 0:2. Думаю, многие "эксперты" решили, что игра уже сделана. Но мы сумели настроиться в раздевалке, тренерский штаб сделал некоторые замены. Как итог – четыре гола за тайм. Это было состояние эйфории. Мы – команда. Мы смогли.
– Юрий Семин пробовал несколько схем в этом году: с пятью защитниками и с четырьмя. Как комфортнее лично вам?
– Я полностью доверяю тренеру – пусть он решает, куда меня ставить и как. Мне комфортно и так, и так. Надеюсь, скоро вернется Ведран Чорлука – один из самых сильных игроков нашего чемпионата. И либо мы будем выносить всех в обороне втроем с ним и Неманьей, либо начнется небольшая конкуренция за место, что сделает только сильнее всех троих.
– Насколько принципиален для вас предстоящий матч с "Рубином"?
– Принципиальный матч был там, в Казани. Первая встреча с "Рубином" после моего перехода в "Локо". Я еще забил на последних минутах! Определенно, это самый памятный гол в моей карьере.
– Прошлый матч складывался очень трудно, в итоге команды закончили боевой ничьей. Какой сценарий можете предположить сейчас?
– У "Рубина" очень сильный тренер и сильные игроки. Пока у них не получается играть так, как они хотели бы. Я был с "Рубином" на предсезонных сборах, знаю, что Курбан Бердыев хочет от своей команды. Думаю, у Бекиича в итоге всё получится. Но "Локо" им не догнать! Мы обязаны уйти на перерыв в чемпионате России на хорошей ноте. Поэтому – только победа!
– У матча получается неплохая афиша: битва заслуженных тренеров, Юрия Семина и Курбана Бердыева. Вам удалось поработать с обоими. Ваши впечатления?
– Оба великие тренеры, их очень уважают в России. Хотя они совсем разные, у них разный подход. Не буду раскрывать секреты, но я не удивлен, что именно эти два тренера добились огромных успехов в нашем чемпионате. Они гении. Я серьезно.
– С кем вы ближе всего сошлись в "Локомотиве"?
– С Димой Тарасовым и Аланом Касаевым. Мы много шутим! А вообще, у "Локо" – очень хороший коллектив. Мы все как одна семья не только на поле, но и в раздевалке, и за пределами стадиона. Наконец-то я чувствую себя на своем месте. Очень счастлив.
– Есть какое-то хобби? Может, коллекционируете что-нибудь.
– Коллекционирую победы "Локомотива"!
ФК "Локомотив"
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