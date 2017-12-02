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Костас Манолас подписал с "Ромой" новый контракт

Защитник "Ромы"? Костас Манолас подписал с "волками" новый контракт, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Новое соглашение рассчитано до июня 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в соглашении будет прописана сумма отступных в размере 37 миллионов евро.
Теги: Манолас Рома
Сегодня, 22:45
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