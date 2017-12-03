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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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На стадионе "Краснодара" включили заглушку во время скандирования "Шалимов уходи"
В матче премьер-лиги "Краснодар" - "Ахмат", который проходит в эти минуты в Краснодаре, после второго гола грозненцев болельщики начали скандировать "Шалимов уходи".
В связи с этим, на арене была включена заглушка в виде шума, передает корреспондент Rusfootball.info. Сообщается, что это было разовое событие.
В связи с этим, на арене была включена заглушка в виде шума, передает корреспондент Rusfootball.info. Сообщается, что это было разовое событие.
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