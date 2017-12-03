На стадионе "Краснодара" включили заглушку во время скандирования "Шалимов уходи"

В матче премьер-лиги "Краснодар" - "Ахмат", который проходит в эти минуты в Краснодаре, после второго гола грозненцев болельщики начали скандировать "Шалимов уходи".В связи с этим, на арене была включена заглушка в виде шума, передает корреспондент. Сообщается, что это было разовое событие.