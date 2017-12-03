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На стадионе "Краснодара" включили заглушку во время скандирования "Шалимов уходи"

В матче премьер-лиги "Краснодар" - "Ахмат", который проходит в эти минуты в Краснодаре, после второго гола грозненцев болельщики начали скандировать "Шалимов уходи".

В связи с этим, на арене была включена заглушка в виде шума, передает корреспондент Rusfootball.info. Сообщается, что это было разовое событие.
Теги: Краснодар Шалимов
Сегодня, 17:17
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(3)
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:41) #
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Цитата: Городовой
№8 Написал:

Они не со зла, их темперамент не поддается контролю.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:41) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Городовой
Мы помним письмо сборников из Сраптака,которые слили хорошего человека из сборной России и довели до могилы.

А то, что письмо писалось под диктовку Бышовца, ни о чём не говорит?
А то, что он заболел раком, уже работая в ЦСКА через много лет, тебе тоже ни о чём?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: yuri
"Романцев, убирайся". Было такое, мало кто помнит.

а про Садырина помнишь?...вшивый?

Мы помним письмо сборников из Сраптака,которые слили хорошего человека из сборной России и довели до могилы.Письмо подписали: Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Андрей Иванов, Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Добровольский, Игорь Колыванов, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Сергей Кирьяков, Андрей Канчельскис (по факсу), Александр Мостовой, Олег Саленко, Василий Кульков.Один Сраптак практически как видим)Всегда гнилыми были и Шалимов такой же.Как был свиньей,ей и остался.Очень радовался когда его из Уралана слили.Надеюсь Спартак возглавит)))Настоящий Сраптаковец по духу)Идеально вам подходит)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:33) #
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online

Цитата: МАРТ
а про Садырина помнишь?

"Садырин- самый лучший тренер в мире !"-помню, сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Этот дебил займет 5-е место и проебет ЛЕ. Попомните мое словво.
Регистрация: 12.02.2014
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
"Романцев, убирайся". Было такое, мало кто помнит.

а про Садырина помнишь?...вшивый?
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 17:25) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сливают Шалимова!
Регистрация: 2.06.2009
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
мдя.....мяч то по полю Шалимов гоняет?...или всё же Смолов со товарищи?
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 17:21) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Вот Галицкий прикалывается))
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:20) #
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  •  (12)
online

"Романцев, убирайся". Было такое, мало кто помнит.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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