Алексей Поддубский: месяц не выезжали из Хабаровска, сказалась смена грунта

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после разгромного поражения от "Анжи" (0:4) рассказал о возможных причинах такого результата.- Провалили начало матча. Наверное, слишком много времени провели в Хабаровске. Почти месяц не выезжали, тренировались на искусственном поле. Сказалась смена грунта, ноги были тяжёлые. Что будем менять перед матчем с "Рубином"? Сделаем выводы, - сказал Поддубский в эфире канала "Наш Футбол".