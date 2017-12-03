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Алексей Поддубский: месяц не выезжали из Хабаровска, сказалась смена грунта

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после разгромного поражения от "Анжи" (0:4) рассказал о возможных причинах такого результата.

- Провалили начало матча. Наверное, слишком много времени провели в Хабаровске. Почти месяц не выезжали, тренировались на искусственном поле. Сказалась смена грунта, ноги были тяжёлые. Что будем менять перед матчем с "Рубином"? Сделаем выводы, - сказал Поддубский в эфире канала "Наш Футбол".
Теги: СКА-Хабаровск Поддубский Анжи
Сегодня, 21:17
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№1 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
И не жалуется,что им лететь хрен пойми сколько часов.
Регистрация: 3.09.2007
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