Андреас Гранквист: чемпионат мира в России будет для меня первым и последним

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что шведы рассчитывают выйти из группы на чемпионате мира-2018.– Мне кажется, что болельщики в Швеции настолько рады самому факту попадания национальной сборной на чемпионат мира, что пока даже не заглядывают вперед. В отборочной группе с нами соперничали Франция и Голландии, в стыковых матчах - Италия, 60 лет не пропускавшая мундиали. Но мы сумели преодолеть все эти барьеры, и сейчас страна все еще продолжает наслаждаться этим моментом.Наверное, должно пройти какое-то время, и уже ближе к старту турнира пойдут разговоры о том, на что мы можем претендовать, и чего от нас ждут. В любом случае, наша команда амбициозна сама по себе, в квалификации мы играли с очень серьезными соперниками, знаем свою силу и никого не боимся. Конечно, мы рассчитываем, прежде всего, выйти из группы, а там дальше уже посмотрим. Сейчас загадывать нет смысла.– Уверен, что да, 100 процентов.– Пока об этом не думал. Сейчас все мои помыслы связаны с "Краснодаром" и грядущим чемпионатом мира в России. До Евро-2020 надо еще дожить, понять, в каком я буду состоянии, нужен ли буду сборной…