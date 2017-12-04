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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андреас Гранквист: чемпионат мира в России будет для меня первым и последним
Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист заявил, что шведы рассчитывают выйти из группы на чемпионате мира-2018.
– Швеция пробилась на чемпионат мира-2018. Какие ожидания в стране от выступления национальной сборной в России?
– Мне кажется, что болельщики в Швеции настолько рады самому факту попадания национальной сборной на чемпионат мира, что пока даже не заглядывают вперед. В отборочной группе с нами соперничали Франция и Голландии, в стыковых матчах - Италия, 60 лет не пропускавшая мундиали. Но мы сумели преодолеть все эти барьеры, и сейчас страна все еще продолжает наслаждаться этим моментом.
Наверное, должно пройти какое-то время, и уже ближе к старту турнира пойдут разговоры о том, на что мы можем претендовать, и чего от нас ждут. В любом случае, наша команда амбициозна сама по себе, в квалификации мы играли с очень серьезными соперниками, знаем свою силу и никого не боимся. Конечно, мы рассчитываем, прежде всего, выйти из группы, а там дальше уже посмотрим. Сейчас загадывать нет смысла.
– Этот чемпионат мира будет первым в вашей карьере. Как думаете, последним?
– Уверен, что да, 100 процентов.
– А на чемпионат Европы-2020 в качестве игрока сборной Швеции поехать планируете?
– Пока об этом не думал. Сейчас все мои помыслы связаны с "Краснодаром" и грядущим чемпионатом мира в России. До Евро-2020 надо еще дожить, понять, в каком я буду состоянии, нужен ли буду сборной…
ФК "Краснодар"
– Швеция пробилась на чемпионат мира-2018. Какие ожидания в стране от выступления национальной сборной в России?
– Мне кажется, что болельщики в Швеции настолько рады самому факту попадания национальной сборной на чемпионат мира, что пока даже не заглядывают вперед. В отборочной группе с нами соперничали Франция и Голландии, в стыковых матчах - Италия, 60 лет не пропускавшая мундиали. Но мы сумели преодолеть все эти барьеры, и сейчас страна все еще продолжает наслаждаться этим моментом.
Наверное, должно пройти какое-то время, и уже ближе к старту турнира пойдут разговоры о том, на что мы можем претендовать, и чего от нас ждут. В любом случае, наша команда амбициозна сама по себе, в квалификации мы играли с очень серьезными соперниками, знаем свою силу и никого не боимся. Конечно, мы рассчитываем, прежде всего, выйти из группы, а там дальше уже посмотрим. Сейчас загадывать нет смысла.
– Этот чемпионат мира будет первым в вашей карьере. Как думаете, последним?
– Уверен, что да, 100 процентов.
– А на чемпионат Европы-2020 в качестве игрока сборной Швеции поехать планируете?
– Пока об этом не думал. Сейчас все мои помыслы связаны с "Краснодаром" и грядущим чемпионатом мира в России. До Евро-2020 надо еще дожить, понять, в каком я буду состоянии, нужен ли буду сборной…
ФК "Краснодар"
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