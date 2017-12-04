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Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний хавбек не выходил на поле с 21 ноября, когда мадридцы в Лиге чемпионов разгромили АПОЭЛ (6:0). Игрок получил травму бедра на одной из командных тренировок 25 ноября.
Теги: Асенсио Реал
Сегодня, 21:13
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