Полузащитник "Реала" Марко Асенсио вернулся тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.21-летний хавбек не выходил на поле с 21 ноября, когда мадридцы в Лиге чемпионов разгромили АПОЭЛ (6:0). Игрок получил травму бедра на одной из командных тренировок 25 ноября.