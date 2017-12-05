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Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос отравлен в отставку

Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос отравлен в отставку, информирует Daily Mail.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты сборной в отборочном турнире ЧМ-2018. Напомним, Камерун не смог выйти в финальную часто турнира.

Под руководством Броса сборная завоевала Кубок Африки 2017 года.

Газета.Ru
Теги: Сборная Камеруна
Сегодня, 12:30
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№1 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Интересно, кто ОТРАВИЛ в отставку главного тренера? :) Пора бы законникам взяться за минспорта Камеруна? :)

Новостники-писаки, вы бы перед опубликованием новости, хотя бы на предмет орфографических ошибок и опечаток текст проверяли.. :))
Регистрация: 2.04.2013
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