Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос отравлен в отставку, информирует Daily Mail.Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты сборной в отборочном турнире ЧМ-2018. Напомним, Камерун не смог выйти в финальную часто турнира.Под руководством Броса сборная завоевала Кубок Африки 2017 года.