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Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль"

Биатлонист Тимофей Лапшин высказал слова поддержки в адрес "Спартака" в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Пожалуй, главная игра за несколько лет для "Спартака". Мы играем с "Ливерпулем" на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны, и даже немного больше.

Давайте, как можем поддержим нашу команду. P.S. Выкрашу бороду в красный цвет, если мы победим", – написал Лапшин в Инстаграме.

Теги: Спартак
Сегодня, 13:41
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№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Даже корейцы за Спартак :))))
Регистрация: 8.02.2011
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