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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль"
Биатлонист Тимофей Лапшин высказал слова поддержки в адрес "Спартака" в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
"Пожалуй, главная игра за несколько лет для "Спартака". Мы играем с "Ливерпулем" на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны, и даже немного больше.
Давайте, как можем поддержим нашу команду. P.S. Выкрашу бороду в красный цвет, если мы победим", – написал Лапшин в Инстаграме.
"Пожалуй, главная игра за несколько лет для "Спартака". Мы играем с "Ливерпулем" на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны, и даже немного больше.
Давайте, как можем поддержим нашу команду. P.S. Выкрашу бороду в красный цвет, если мы победим", – написал Лапшин в Инстаграме.
Завтра, пожалуй главная игра за несколько лет для Спартака ??! Мы играем с Ливерпулем, на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны и даже немного больше))Давайте как можем поддержим нашу команду!!!??P.s. выкрашу бороду в красный цвет если мы победим??? За фото кстати большое спасибо @artistream ?
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