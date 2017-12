Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль"

Завтра, пожалуй главная игра за несколько лет для Спартака ??! Мы играем с Ливерпулем, на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны и даже немного больше))Давайте как можем поддержим нашу команду!!!??P.s. выкрашу бороду в красный цвет если мы победим??? За фото кстати большое спасибо @artistream ?

A post shared by Тимофей Лапшин (@timo_lapshin) on Dec 5, 2017 at 9:06am PST