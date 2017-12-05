Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль"

Завтра, пожалуй главная игра за несколько лет для Спартака ??! Мы играем с Ливерпулем, на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны и даже немного больше))Давайте как можем поддержим нашу команду!!!??P.s. выкрашу бороду в красный цвет если мы победим??? За фото кстати большое спасибо @artistream ? A post shared by Тимофей Лапшин (@timo_lapshin) on Dec 5, 2017 at 9:06am PST

Биатлонист Тимофей Лапшин высказал слова поддержки в адрес "Спартака" в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля"."Пожалуй, главная игра за несколько лет для "Спартака". Мы играем с "Ливерпулем" на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны, и даже немного больше.Давайте, как можем поддержим нашу команду. P.S. Выкрашу бороду в красный цвет, если мы победим", – написал Лапшин в Инстаграме.