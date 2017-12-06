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Сборная Коста-Рики на ЧМ-2018 будет базироваться в Санкт-Петербурге

Сборная Коста-Рики определилась с базой на чемпионат мира-2018, сообщает твиттер местной федерации футбола.

Костариканцы расположатся в Санкт-Петербурге, решение было одобрено со стороны ФИФА.

Теги: Сборная Коста-Рики
Сегодня, 15:47
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