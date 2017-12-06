Сборная Коста-Рики на ЧМ-2018 будет базироваться в Санкт-Петербурге

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La FEDEFUTBOL escogi? a San Petersburgo como la sede del Mundial de Rusia.

Ya recibi? la aprobaci?n de la FIFA. pic.twitter.com/dxRXxF4fRg — FEDEFUTBOL (@FEDEFUTBOL_CR) December 6, 2017

Сборная Коста-Рики определилась с базой на чемпионат мира-2018, сообщает твиттер местной федерации футбола.Костариканцы расположатся в Санкт-Петербурге, решение было одобрено со стороны ФИФА.