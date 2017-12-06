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"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Ливерпулем"

"Спартак" объявил стартовый состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Спартак": Селихов, Таски, Джикия, Боккетти, Ещенко, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Кутепов, Самедов, Пашалич, Попов, Мельгарехо, Педро Роша.
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 21:39
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