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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Главный тренер "Шахтера" после победы над "Манчестер Сити" оделся в костюм Зорро (фото)
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы "Манчестер Сити" (2:1) в матче Лиги чемпионов рассказал, почему пришел на послематчевую пресс-конференцию в костюме Зорро.
"Я с первого дня говорил, что верю в свою команду. Сегодня поговорил с близкими мне людьми и сказал им, что верю в наш выход в плей-офф. Свои обещания я выполняю и сегодня приду в костюме Зорро на пресс-конференцию.
Почему именно Зорро? Просто журналист перед Хэллоуином спросил, какой костюм я надевал на праздники. Я ответил, что Зорро. После этого мы решили поспорить с нашим директором, так что теперь вы увидите меня в этом костюме", – сказал Фонсека сразу после матча.
Позже он продолжил: "Сейчас у меня самая веселая пресс-конференция в карьере. Все смеются и улыбаются… Такого у меня еще не было. Игроки еще не видели меня в этом образе, но очень хотели бы увидеть. Верю, что эта шутка будет жить еще очень долго.
Что я сделаю, если "Шахтер" выйдет в финал? Вы мне задаете такие вопросы… Сейчас нам надо думать о следующем матче с "Зарей". По поводу вариантов в плей-офф еще не думал. Сейчас нам надо смаковать этот момент победы действительно украинской команды. Смаковать его должны не только болельщики "Шахтера", но и болельщики всей Украины.
Что касается трансферных планов "Шахтера", то все это обсуждается задолго до окна. И наш выход в 1/8 финала никак не повлияет на наши трансферные планы", - передает слова Фонсеки "Террикон".
"Я с первого дня говорил, что верю в свою команду. Сегодня поговорил с близкими мне людьми и сказал им, что верю в наш выход в плей-офф. Свои обещания я выполняю и сегодня приду в костюме Зорро на пресс-конференцию.
Почему именно Зорро? Просто журналист перед Хэллоуином спросил, какой костюм я надевал на праздники. Я ответил, что Зорро. После этого мы решили поспорить с нашим директором, так что теперь вы увидите меня в этом костюме", – сказал Фонсека сразу после матча.
Позже он продолжил: "Сейчас у меня самая веселая пресс-конференция в карьере. Все смеются и улыбаются… Такого у меня еще не было. Игроки еще не видели меня в этом образе, но очень хотели бы увидеть. Верю, что эта шутка будет жить еще очень долго.
Что я сделаю, если "Шахтер" выйдет в финал? Вы мне задаете такие вопросы… Сейчас нам надо думать о следующем матче с "Зарей". По поводу вариантов в плей-офф еще не думал. Сейчас нам надо смаковать этот момент победы действительно украинской команды. Смаковать его должны не только болельщики "Шахтера", но и болельщики всей Украины.
Что касается трансферных планов "Шахтера", то все это обсуждается задолго до окна. И наш выход в 1/8 финала никак не повлияет на наши трансферные планы", - передает слова Фонсеки "Террикон".
#Shakhtar Donetsk Coach Paulo Fonseca said he'd dress as Zorro if they qualified for the #UCL Round of 16. And he did. #Napoli #MCFC pic.twitter.com/4qFJdn4Kav— footballitalia (@footballitalia) December 6, 2017
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