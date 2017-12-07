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Главный тренер "Шахтера" после победы над "Манчестер Сити" оделся в костюм Зорро (фото)

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы "Манчестер Сити" (2:1) в матче Лиги чемпионов рассказал, почему пришел на послематчевую пресс-конференцию в костюме Зорро.

"Я с первого дня говорил, что верю в свою команду. Сегодня поговорил с близкими мне людьми и сказал им, что верю в наш выход в плей-офф. Свои обещания я выполняю и сегодня приду в костюме Зорро на пресс-конференцию.

Почему именно Зорро? Просто журналист перед Хэллоуином спросил, какой костюм я надевал на праздники. Я ответил, что Зорро. После этого мы решили поспорить с нашим директором, так что теперь вы увидите меня в этом костюме", – сказал Фонсека сразу после матча.

Позже он продолжил: "Сейчас у меня самая веселая пресс-конференция в карьере. Все смеются и улыбаются… Такого у меня еще не было. Игроки еще не видели меня в этом образе, но очень хотели бы увидеть. Верю, что эта шутка будет жить еще очень долго.

Что я сделаю, если "Шахтер" выйдет в финал? Вы мне задаете такие вопросы… Сейчас нам надо думать о следующем матче с "Зарей". По поводу вариантов в плей-офф еще не думал. Сейчас нам надо смаковать этот момент победы действительно украинской команды. Смаковать его должны не только болельщики "Шахтера", но и болельщики всей Украины.

Что касается трансферных планов "Шахтера", то все это обсуждается задолго до окна. И наш выход в 1/8 финала никак не повлияет на наши трансферные планы", - передает слова Фонсеки "Террикон".

Теги: Шахтер Фонсека
Сегодня, 08:00
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№1 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 08:21) #
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Болеет за:
«Реал»
имеет полное право
Регистрация: 19.10.2010
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