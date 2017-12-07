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Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать

Комментатор Василий Уткин высказался относительно разгромного поражения "Спартака" от "Ливерпуля" (0:7) в матче Лиги чемпионов.

"Кажется, первые семь минут большого дерби болельщики "Спартака" будут молчать", – написал Уткин в твиттере.

Напомним, матч премьер-лиги "Спартак" - ЦСКА состоится 10 декабря.
Теги: Уткин Спартак
Сегодня, 09:34
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(2)
№6 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 10:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Урал,
не знаю как мы,но не думаю что по составу вы слабее того же шахтара

Если взять каждую позицию в Ливерпуле, минимум 70% состава индивидуально очень сильный и мобильные футболисты, за исключением защиты. В целом счёт очень большой, но лучше сделать выводы после такого разгрома, который ничего не значит для проходы в плейоф. Я сам вчера был в шоке от увиденного, но здравый смысл побеждает над эмоциями.
Регистрация: 1.12.2014
№5 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 10:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Igor (FCSM)
А ты думаешь вы бы со своим составом сыграли достойно

не знаю как мы,но не думаю что по составу вы слабее того же шахтара(тьфу заставил таки упомянуть этот укроговноклуб) и МС слабее Ливерпуля,что однако не помешало им обыграть "горожан..."
Регистрация: 9.01.2015
№4 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 10:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Урал,
А ты думаешь вы бы со своим составом сыграли достойно)? Ты посмотри на глубину состава Ливерпуля, у них самый быстрая атака в Европе, Каутиньо, Мане, Салах, Фермино + Энфилд. У низ даже Милнер сидит на замене отдавший вчера 2 голевые передачи. Вчера именно эти ребята сделали всю игру.
Регистрация: 1.12.2014
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 09:50) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
они ещё "будут?"а я думал,что после ночного позора они все повесились...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 09:45) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Я считаю, что нужно срочно подать протест в УЕФА с требованием проверить английскую (тьфу2 раза) команду на допинг. Невозможно поверить, что они все 90минут бегали в 2 раза быстрее чем наша команда.
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:45) #
  • +4
  •  (6)
online

Пофигу. Главное, чтобы после 77-й начали расходиться.
Регистрация: 26.01.2007
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