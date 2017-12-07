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Евгений Ловчев: эта компания миллионеров опозорила "Спартак"

Обозреватель Евгений Ловчев - о матче Лиге чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак" (7:0).

"Когда ты получаешь первый гол на 3-й минуте, это команду сильно прибивает. Было понятно, что "Спартак" вряд ли выиграет в Ливерпуле, но что будет такая кошмарная игра, это просто какой-то ужас.

В том, что "Спартак" к 20-й минуте оказался в таком положении, виноват Джикия, которого я всегда хвалил. Это он привез пенальти на ровном месте. Это как же надо готовиться к такому важному матчу, чтобы уже в самом начале схватить игрока соперника за руку в своей штрафной. Васин в матче с "Манчестером" атаковал игрока со спины, теперь точно такую ошибку сделал Джикия. А это футболисты сборной! Но они не обучены, как правильно занимать позицию.

У "Спартака" совершенно не получалась атака. Матч показал наше настоящее место. Словно играли команды из разных лиг. Ни один нападающий "Спартака" не мог нормально принять мяч, нормально отдать. Полная растерянность наступила после такого обескураживающего начала. И "Спартак" был напуган с первых минут, поэтому мы видели на поле только одну команду, а вторая просто мучилась.

Крайние защитник бросали свои позиции. И когда шла атака соперников, например, это было четко видно во втором мяче Коутиньо, у нас сзади оказались всего два человека. А на них бежали четыре футболиста "Ливерпуля" на скорости. Которые разыграли комбинацию, как по нотам.

"Спартак" установил рекорд со знаком минус. И этим матчем нам показали, где находится российский футбол. Наши играют, как будто мы смотрим замедленную съемку. Пропущенные семь мячей, это, конечно, очень много. Но это еще говорит и о морально-волевых качествах футболистов "Спартака". Бросать играть после неудачного начала, любой настоящий спортсмен не может себе такое позволить.

И еще раз повторю: у "Спартака" просто ужасная оборона. Ведь когда-то тот же Боккетти играл прилично у одного нашего тренера, который может ставить игру в обороне, я имею в виду Бердыева. В этом матче отметить из нашей команды просто некого. Эта компания миллионеров опозорила "Спартак", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 11:48
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№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Необходимо в первую очередь спросить с тренера. Как можно было против Ливерпуля выпускать 3 нападающих. Они надеялись переиграть нападение англичан? Там один Каутиньо стоит как весь Спартак. Этот тренер мне все больше напоминает О.Бендера. Он вообще имеет представление о тактике? Как можно оставить центр поля, сделать его проходным двором. Разбил команду по середине поля, в итоге не в переди, ни сзади. Нас сделали как на тренеровке. И никто как всегда не виноват. Я считаю Каррера должен уйти и как можно быстрее, пока мы еще вверху. С таким составом и выглядеть на поле клоунами- это не каждому тренеру под силу. По сравнению с ним Ганчаренко просто Гвардиола. Возьмите Слуцкого и не мучайтесь. Уж точно хуже не будет. Это поражение затмило полностью даже прошлогоднее чемпионство. НЕ ХОЧЕТСЯ ДУМАТЬ ДАЖЕ О СЛЕДУЮЩЕЙ ИГРЕ. Получить от полумертвых лошадей еще раз 1-5 вполне по силам Спартаку.

Цитата: irv
Да идите все вы лесом, "настоящие" болельщики Ловчев и К! Спартак выиграл - ура! Проиграл - всех казнить, позор! Настоящий болельщик и в горе и радости с клубом.

Удачи Спартаку весной!

а тут кроме тебя никто ура не кричит.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: irv Курск (Сегодня, 11:58) #
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online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: irv
Да идите все вы лесом, "настоящие" болельщики Ловчев и К! Спартак выиграл - ура! Проиграл - всех казнить, позор! Настоящий болельщик и в горе и радости с клубом.

Удачи Спартаку весной!

поражение поражению рознь!!! вчера было не просто поражение, а ПОЗОРНЫЙ РАЗГРОМ!!! и за это тренер должен отвечать!!!


Ну бОлей за другой клуб!

Ага! Тренера уволить! Так?


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: irv
Да идите все вы лесом, "настоящие" болельщики Ловчев и К! Спартак выиграл - ура! Проиграл - всех казнить, позор! Настоящий болельщик и в горе и радости с клубом.

Удачи Спартаку весной!

поражение поражению рознь!!! вчера было не просто поражение, а ПОЗОРНЫЙ РАЗГРОМ!!! и за это тренер должен отвечать!!!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: irv Курск (Сегодня, 11:52) #
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online

Да идите все вы лесом, "настоящие" болельщики Ловчев и К! Спартак выиграл - ура! Проиграл - всех казнить, позор! Настоящий болельщик и в горе и радости с клубом.

Удачи Спартаку весной!


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
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