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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Ловчев: эта компания миллионеров опозорила "Спартак"
Обозреватель Евгений Ловчев - о матче Лиге чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак" (7:0).
"Когда ты получаешь первый гол на 3-й минуте, это команду сильно прибивает. Было понятно, что "Спартак" вряд ли выиграет в Ливерпуле, но что будет такая кошмарная игра, это просто какой-то ужас.
В том, что "Спартак" к 20-й минуте оказался в таком положении, виноват Джикия, которого я всегда хвалил. Это он привез пенальти на ровном месте. Это как же надо готовиться к такому важному матчу, чтобы уже в самом начале схватить игрока соперника за руку в своей штрафной. Васин в матче с "Манчестером" атаковал игрока со спины, теперь точно такую ошибку сделал Джикия. А это футболисты сборной! Но они не обучены, как правильно занимать позицию.
У "Спартака" совершенно не получалась атака. Матч показал наше настоящее место. Словно играли команды из разных лиг. Ни один нападающий "Спартака" не мог нормально принять мяч, нормально отдать. Полная растерянность наступила после такого обескураживающего начала. И "Спартак" был напуган с первых минут, поэтому мы видели на поле только одну команду, а вторая просто мучилась.
Крайние защитник бросали свои позиции. И когда шла атака соперников, например, это было четко видно во втором мяче Коутиньо, у нас сзади оказались всего два человека. А на них бежали четыре футболиста "Ливерпуля" на скорости. Которые разыграли комбинацию, как по нотам.
"Спартак" установил рекорд со знаком минус. И этим матчем нам показали, где находится российский футбол. Наши играют, как будто мы смотрим замедленную съемку. Пропущенные семь мячей, это, конечно, очень много. Но это еще говорит и о морально-волевых качествах футболистов "Спартака". Бросать играть после неудачного начала, любой настоящий спортсмен не может себе такое позволить.
И еще раз повторю: у "Спартака" просто ужасная оборона. Ведь когда-то тот же Боккетти играл прилично у одного нашего тренера, который может ставить игру в обороне, я имею в виду Бердыева. В этом матче отметить из нашей команды просто некого. Эта компания миллионеров опозорила "Спартак", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
"Когда ты получаешь первый гол на 3-й минуте, это команду сильно прибивает. Было понятно, что "Спартак" вряд ли выиграет в Ливерпуле, но что будет такая кошмарная игра, это просто какой-то ужас.
В том, что "Спартак" к 20-й минуте оказался в таком положении, виноват Джикия, которого я всегда хвалил. Это он привез пенальти на ровном месте. Это как же надо готовиться к такому важному матчу, чтобы уже в самом начале схватить игрока соперника за руку в своей штрафной. Васин в матче с "Манчестером" атаковал игрока со спины, теперь точно такую ошибку сделал Джикия. А это футболисты сборной! Но они не обучены, как правильно занимать позицию.
У "Спартака" совершенно не получалась атака. Матч показал наше настоящее место. Словно играли команды из разных лиг. Ни один нападающий "Спартака" не мог нормально принять мяч, нормально отдать. Полная растерянность наступила после такого обескураживающего начала. И "Спартак" был напуган с первых минут, поэтому мы видели на поле только одну команду, а вторая просто мучилась.
Крайние защитник бросали свои позиции. И когда шла атака соперников, например, это было четко видно во втором мяче Коутиньо, у нас сзади оказались всего два человека. А на них бежали четыре футболиста "Ливерпуля" на скорости. Которые разыграли комбинацию, как по нотам.
"Спартак" установил рекорд со знаком минус. И этим матчем нам показали, где находится российский футбол. Наши играют, как будто мы смотрим замедленную съемку. Пропущенные семь мячей, это, конечно, очень много. Но это еще говорит и о морально-волевых качествах футболистов "Спартака". Бросать играть после неудачного начала, любой настоящий спортсмен не может себе такое позволить.
И еще раз повторю: у "Спартака" просто ужасная оборона. Ведь когда-то тот же Боккетти играл прилично у одного нашего тренера, который может ставить игру в обороне, я имею в виду Бердыева. В этом матче отметить из нашей команды просто некого. Эта компания миллионеров опозорила "Спартак", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
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