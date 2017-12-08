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Антон Митрюшкин пропустит от четырех до шести месяцев

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин 4 декабря успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

На восстановление ему понадобится от четырёх до шести месяцев.

"Подобное является частью жизни спортсмена, я сделаю всё, чтобы вернуться сильнее. Благодарю болельщиков "Сьона" за многочисленные слова поддержки", - сказал Митрюшкин.

Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 05:47
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