Антон Митрюшкин пропустит от четырех до шести месяцев

Coup d'arr?t pour Anton Mitryushkin: Le FC Sion souhaite un bon r?tablissement ? son capitaine et gardien num?ro 1! Infos sur https://t.co/obijx4BJOd pic.twitter.com/URLQmQ6kph — FC Sion (@FCSion) December 7, 2017

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин 4 декабря успешно перенёс операцию на колене, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.На восстановление ему понадобится от четырёх до шести месяцев."Подобное является частью жизни спортсмена, я сделаю всё, чтобы вернуться сильнее. Благодарю болельщиков "Сьона" за многочисленные слова поддержки", - сказал Митрюшкин.