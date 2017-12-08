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Максим Калиниченко может стать главным тренером "Гелиоса"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко может возглавить харьковский "Гелиос", передает Sport Arena.

Гелиос по итогам 22 туров занимает 6-е место в Первой лиге.

Калиниченко после завершения карьеры игрока был экспертом на телевидении, а также работал с молодежной командой "Металлиста". В 2015 году получил тренерский диплом УЕФА категории A.
Теги: Калиниченко
Сегодня, 09:17
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