Ничья под снегопадом. "Арсенал" и "Урал" победителя не выявили

Чемпионат России



20 тур



"Урал" - "Арсенал" 1:1

В первом матче последнего в этом году тура в ужасных погодных условиях сражались туляки и екатеринбуржцы. Победить не удалось никому. О том, как на гол Портнягина ответил Джорджевич, - материалОбе команды за три последних тура не одержали ни одной победы - спад налицо. Особенно, если учесть то, что и Екатеринбург, и Тула шагали по этому сезону гораздо лучше, чем того ожидали от них до начала сезона. Бешеный снегопад в столице Урала не обещал командам хорошей жизни, так что становилось очевидно: тот, кто сумеет быстрее адаптироваться к тяжёлым погодным условиям, будет иметь серьёзное преимущество.Если учесть напор обеих сторон, да те же погодные условия, о которых уже было сказано, факт того, что первые десять минут проходили в примерно равной борьбе, зачастую ограничивающиеся толкотней в центре поля, не станет удивительным. "Арсенал" был чуть конструктивнее и даже пару раз умудрился отыскать в таком снегопаде ворота Годзюра. Не сказать, что получалось по-настоящему опасно, но и скучным словом подходы эти атаки точно назвать было нельзя.Сумбур, характерный для подобных условий, понемногу сходил на нет. Вырисовывалось превосходство туляков, ближе к середине первого тайма устроивших опаснейшую контратаку, - Горбатенко оказался на выгодной ударной позиции, но махнул мимо стойки. "Урал" же ответил одним неточным ударом, причем - из-за пределов штрафной."Арсенал" устроил еще один неплохой рейд, в результате которого Кангва выходил один на один. Не сумевшие реализовать этот голевой эпизод туляки почти сразу же пропустили. "Урал", который до сего момента ничего толком не показал, повел в счете. Емельянов пальнул в перекладину издалека, а Портнягин наконец-то забил, сыграв на добивании.До перерыва "Арсенал" сподобился на единственный выстрел с дальней дистанции, с которым Годзюр относительно легко справился. Тулякам теперь было гораздо тяжелее проходить вперед, ведь "Урал" мог позволить себе спокойно закрепляться на своей половине, перекрывая зоны и выманивая большие силы противника на свою половину.После перерыва "Арсенал" наоборот, только сбавил темпы и уже не демонстрировал столько атак, сколько их было в первой половине встречи. Теперь острее были хозяева, которые и так вели в счёте. Божевич искал варианты, начал проводить замены и зачем-то убрал реактивного Кангву, что смотрелся на заснеженном стадионе Екатеринбурга довольно неплохо. Самым, наверное, примечательным (пусть и крайне неприятным) моментом начала второго тайма стала серьёзная травма Бурчану. Игрока "Арсенала" унесли на носилках, а по ходу матча сообщили, что у футболиста перелом ноги.Но за двадцать минут до окончания основного времени туляки всё-таки сумели забить. Сменивший Кангву Хагуш пробил по воротам, мяч отскочил на Луку Джорджевича, а тот не растерялся и сделал счёт в этой игре вновь ничейным. Такой результат, конечно, был куда более заслуженным. Всё-таки тайм первый гости провели на порядок сильнее, да и ближе к окончанию встречи начали показывать что-то подобное.Стоит отметить, что мяч отскочил от полузащитника Емельянова, сделавшего всё для того, чтобы "Урал" забил в первом тайме.Счёт до конца встречи так и не изменился. Да и моментов практически не было. Можно вспомнить лишь удар издалека Димитрова на границе основного и компенсированного времени. В остальном, всё было довольно скучно и вяло - за исключением борьбы. В желании игрокам вряд ли можно было отказать. Только вот действительно ли хорошая идея - играть в Екатеринбурге в декабре? Но такие претензии самим футболистам не предъявишь.Портнягин, 30 - Джорджевич, 73.Годзюр, Меркулов, Чернов, Ароян, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Евсеев, Димитров, Чантурия (Манучарян, 80), Портнягин.Габулов, Альварес, Беляев, Сунзу, Комбаров, Чаушич, Боурчану (Берхамов, 71), Ткачёв, Горбатенко (Расич, 66), Кангва (Хагуш, 64), Джорджевич.Сунзу, 57, Ароян, 87.