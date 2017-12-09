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СМИ: Эмре Джан договорился о пятилетнем контракте с "Ювентусом"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан договорился о контракте с "Ювентусом", передает Football Italia. Договор на пять лет вступит в силу с лета 2018 года.

Джан сможет покинуть "Ливерпуль" на правах свободного агента. Сообщается, что зарплата 23-летнего игрока составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
Теги: Джан Ювентус Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 08:48
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