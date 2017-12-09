СМИ: Эмре Джан договорился о пятилетнем контракте с "Ювентусом"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан договорился о контракте с "Ювентусом", передает Football Italia. Договор на пять лет вступит в силу с лета 2018 года.Джан сможет покинуть "Ливерпуль" на правах свободного агента. Сообщается, что зарплата 23-летнего игрока составит 4 миллиона евро в год плюс бонусы.