Райан Гиггз: мне было бы интересно возглавить сборную Уэльса

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что хотел бы возглавить сборной Уэльса."Я играл за "МЮ" и сборную Уэльса, и это два места, где я хотел бы работать. С федерацией переговоров не было, но мне интересен такой вариант", - приводит слова Гиггза Sky Sports.Напомним, валлийцы в настоящее время ведут поиски главного тренера.