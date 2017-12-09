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Райан Гиггз: мне было бы интересно возглавить сборную Уэльса

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что хотел бы возглавить сборной Уэльса.

"Я играл за "МЮ" и сборную Уэльса, и это два места, где я хотел бы работать. С федерацией переговоров не было, но мне интересен такой вариант", - приводит слова Гиггза Sky Sports.

Напомним, валлийцы в настоящее время ведут поиски главного тренера.
Теги: Гиггз Сборная Уэльса
Сегодня, 09:59
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