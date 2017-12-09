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Александр Бубнов: "СКА-Хабаровск" сейчас в плачевном состоянии, "Рубин" обязан выигрывать

Эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 20-го тура премьер-лиги между "Рубином" и "СКА-Хабаровск".

"Прогноз: 2:0. СКА сейчас находится в плачевном состоянии, и "Рубин" обязан выигрывать дома, прервать затянувшуюся серию неудач, по причине которой казанский клуб уже граничит с зоной переходных матчей", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Рубин СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:40
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