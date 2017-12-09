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Тренер молодежки "Спартака": может, игра Миронова стала поводом обвинить его в расизме?

Главный тренер молодежной команды "Спартака" Алексей Лунин высказался в поддержку защитника Леонида Миронова. Футболист был обвинен в расистских высказываниях в матче Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем" (0:2).

"Миронов - порядочный, воспитанный человек. Он пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Никто из нас не слышал от него расистских высказываний. Мы доверяем нашему футболисту. Он не оскорблял игрока "Ливерпуля".

Миронов весь матч играл против Райна Брюстера строго и жестко, но в пределах правил. Возможно, что это выводило игрока английского клуба из себя, и стало поводом для того, чтобы пожаловаться на Леонида. Считаю, что Миронов не заслужил наказания и дисквалификации.

Отмечу, в нашей команде есть футболисты афроамериканского происхождения. И отношения у всех с ними дружеские. Кроме того, мы всегда ставим ребятам в пример игроков первой команды - Зе Луиша, Промеса, Адриано, Фернандо и других, чтобы они учились играть, как они, и успешно взаимодействовать друг с другом", - передает слова Лунина пресс-служба "Спартака".
Теги: Спартак
Сегодня, 14:46
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№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 15:03) #
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online

Цитата: oksva
Пля , почему мы , россияне, всегда должны оправдываться ? Почему кому нибудь из наших не приходит в голову после игры заявить , что условный Бим Бом называл россиянина " белой обезьяной " ? Почему для расследования достаточно просто слов игрока " терпилы " ?


Потому что простые слова другого терпилы - подпиндосника, и царапины на колбочках, лишают Россию флага и гИмна на Олимпиаде, но реакции никакой. Все спокойно поедут под белым флагом. Сами себя не уважаем
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Англичане просто п.дарасы сами по себе. А Россию еще и ненавидят.
Вот отсюда и ложные обвинения.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 14:50) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Пля , почему мы , россияне, всегда должны оправдываться ? Почему кому нибудь из наших не приходит в голову после игры заявить , что условный Бим Бом называл россиянина " белой обезьяной " ? Почему для расследования достаточно просто слов игрока " терпилы " ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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