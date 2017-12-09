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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Тренер молодежки "Спартака": может, игра Миронова стала поводом обвинить его в расизме?
Главный тренер молодежной команды "Спартака" Алексей Лунин высказался в поддержку защитника Леонида Миронова. Футболист был обвинен в расистских высказываниях в матче Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем" (0:2).
"Миронов - порядочный, воспитанный человек. Он пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Никто из нас не слышал от него расистских высказываний. Мы доверяем нашему футболисту. Он не оскорблял игрока "Ливерпуля".
Миронов весь матч играл против Райна Брюстера строго и жестко, но в пределах правил. Возможно, что это выводило игрока английского клуба из себя, и стало поводом для того, чтобы пожаловаться на Леонида. Считаю, что Миронов не заслужил наказания и дисквалификации.
Отмечу, в нашей команде есть футболисты афроамериканского происхождения. И отношения у всех с ними дружеские. Кроме того, мы всегда ставим ребятам в пример игроков первой команды - Зе Луиша, Промеса, Адриано, Фернандо и других, чтобы они учились играть, как они, и успешно взаимодействовать друг с другом", - передает слова Лунина пресс-служба "Спартака".
"Миронов - порядочный, воспитанный человек. Он пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Никто из нас не слышал от него расистских высказываний. Мы доверяем нашему футболисту. Он не оскорблял игрока "Ливерпуля".
Миронов весь матч играл против Райна Брюстера строго и жестко, но в пределах правил. Возможно, что это выводило игрока английского клуба из себя, и стало поводом для того, чтобы пожаловаться на Леонида. Считаю, что Миронов не заслужил наказания и дисквалификации.
Отмечу, в нашей команде есть футболисты афроамериканского происхождения. И отношения у всех с ними дружеские. Кроме того, мы всегда ставим ребятам в пример игроков первой команды - Зе Луиша, Промеса, Адриано, Фернандо и других, чтобы они учились играть, как они, и успешно взаимодействовать друг с другом", - передает слова Лунина пресс-служба "Спартака".
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