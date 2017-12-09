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"Динамо" добилось победы над "Анжи"

В матче 20-го тура российской премьер-лиги столичное "Динамо" оказалось сильнее гостей из "Анжи".

Чемпионат России. 20 тур

"Динамо" – "Анжи" - 2:0

Голы: Ташаев, 11, Луценко, 63

"Динамо": Шунин, Цаллагов, Рыков, (Козлов, 42), Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников, (Соснин, 86), Ташаев, (Обольский, 90+1), Соу, Луценко, Бечирай.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Афонин, (Хубулов, 62), Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано, (Прудников, 70), Иванченко, (Яковлев, 50).
Теги: Динамо Анжи
Сегодня, 15:53
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13
(2)
№13 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 16:46) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Поздравления ментам,ой господам полицейским smirk


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Какая боль
Какая боль
Ливерпуль-Спартак
7-0
Регистрация: 4.05.2015
№12 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 16:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Стратег,
продал-то продал,но от этого нары о нём плакать не перестали.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№11 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 16:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
молодцы!!!
Регистрация: 28.12.2009
№10 Написал: Lacan (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Очень нужная победа! Надо усиливаться зимой и ждём Панченко! Динамо играет хорошо на контратаках, а позиционная атака у нас хромает! С побеДой, все сораДники и сочувствующие!
Регистрация: 27.09.2011
№9 Написал: Седой Россия (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Динамиков с победой! Не должен такой клуб за выживание бороться!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№8 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
то бьются, то не бьются....

Кто заряжает соперников Динамо?А кто-Спартака?Вот и разница


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№7 Написал: Phil Москва (Сегодня, 16:13) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Ура ! ! ПобеДа ! !
Регистрация: 5.06.2017
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Голы понравились.Похоже после перерыва увидим другое Динамо, потреплет всем нервы.Об Анжи, какое-то странное впечатле осталось, то бьются, то не бьются....
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:04) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Динамо с победой.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:02) #
  • +3
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Кузбасс
онжи в пердив.керимова на нары.

Керимов продал Анжи в прошлом году, новым владельцем клуба стал Осман Кадиев.
Динамо с победой!
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: bosov7 Москва (Сегодня, 15:59) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
СораДников с победой. Молодцы!!!
Регистрация: 21.01.2006
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:58) #
  • +4
  •  (6)

Хоть год закончили хорошо! Надо усиливаться однозначно! Всех динамиков с победой! stuck_out_tongue
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 15:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
онжи в пердив.керимова на нары.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
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