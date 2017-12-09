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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Динамо" добилось победы над "Анжи"
В матче 20-го тура российской премьер-лиги столичное "Динамо" оказалось сильнее гостей из "Анжи".
Чемпионат России. 20 тур
"Динамо" – "Анжи" - 2:0
Голы: Ташаев, 11, Луценко, 63
"Динамо": Шунин, Цаллагов, Рыков, (Козлов, 42), Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников, (Соснин, 86), Ташаев, (Обольский, 90+1), Соу, Луценко, Бечирай.
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Афонин, (Хубулов, 62), Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано, (Прудников, 70), Иванченко, (Яковлев, 50).
Чемпионат России. 20 тур
"Динамо" – "Анжи" - 2:0
Голы: Ташаев, 11, Луценко, 63
"Динамо": Шунин, Цаллагов, Рыков, (Козлов, 42), Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников, (Соснин, 86), Ташаев, (Обольский, 90+1), Соу, Луценко, Бечирай.
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Афонин, (Хубулов, 62), Бакаев, Брызгалов, Данченко, Маркелов, Лескано, (Прудников, 70), Иванченко, (Яковлев, 50).
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