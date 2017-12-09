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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Алан Пардью: мы проиграли из-за недостатка уверенности
Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью высказался о матча против "Суонси" (0:1) в рамках 16-го тура чемпионата Англии.
"Мы проиграли из-за недостатка уверенности. Нам с командой предстоит пройти долгий путь, но мы должны начать забивать голы. Я собираюсь сосредоточиться на матче против "Ливерпуля" и попытаться получить что-то в предстоящей игре, - цитирует Пардью ВВС.
"Мы проиграли из-за недостатка уверенности. Нам с командой предстоит пройти долгий путь, но мы должны начать забивать голы. Я собираюсь сосредоточиться на матче против "Ливерпуля" и попытаться получить что-то в предстоящей игре, - цитирует Пардью ВВС.
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