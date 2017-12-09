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Алан Пардью: мы проиграли из-за недостатка уверенности

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью высказался о матча против "Суонси" (0:1) в рамках 16-го тура чемпионата Англии.

"Мы проиграли из-за недостатка уверенности. Нам с командой предстоит пройти долгий путь, но мы должны начать забивать голы. Я собираюсь сосредоточиться на матче против "Ливерпуля" и попытаться получить что-то в предстоящей игре, - цитирует Пардью ВВС.
Теги: Пардью Вест Бромвич Суонси
Сегодня, 22:39
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