Алан Пардью: мы проиграли из-за недостатка уверенности

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью высказался о матча против "Суонси" (0:1) в рамках 16-го тура чемпионата Англии."Мы проиграли из-за недостатка уверенности. Нам с командой предстоит пройти долгий путь, но мы должны начать забивать голы. Я собираюсь сосредоточиться на матче против "Ливерпуля" и попытаться получить что-то в предстоящей игре, - цитирует Пардью ВВС.