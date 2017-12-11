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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало - в 14:00 мск

Сегодня УЕФА проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Процедура начнется в 14.00 по московскому времени.

16 участников будут разбиты на две корзины. В первой будут находиться победители группового этапа, во второй - команды, занявшие вторые места. На данном этапе не смогут встретиться между собой представители одной национальной ассоциации и клубы, игравшие в одной группе.

Победители групп будут играть первые матчи на выезде - 13/14 и 20/21 февраля. Ответные встречи состоятся 6/7 и 13/14 марта.

Состав корзин:

"Барселона" (Испания)
"Бешикташ" (Турция)
"Ливерпуль" (Англия)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"ПСЖ" (Франция)
"Рома" (Италия)
"Тоттенхэм" (Англия)

"Бавария" (Германия)
"Базель" (Швейцария)
"Порту" (Португалия)
"Реал" (Испания)
"Севилья" (Испания)
"Челси" (Англия)
"Шахтер" (Украина)
"Ювентус" (Италия)
Сегодня, 12:12
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(0)
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
и в 1/4 сыграет между собой

да чего уж в 1/4...в финале сыграют smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: 13iv74
Базель будет а двумя командами играть?

и в 1/4 сыграет между собой
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 12:42) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Quincy
Барса- Челси
Бешикташ -Базель
Ливерпуль- Реал
МЮ-Севилья
МС-Ювентус
ПСЖ-Шахтер
Рома-Базель
Тоттенхэм-Порту

Базель будет а двумя командами играть?
Регистрация: 22.11.2014
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:26) #
  • -1
  •  (1)
online

Хочу Шахтеру Ливерпуль, но попадет ПСЖ
Регистрация: 10.10.2013
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 12:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Барса- Челси
Бешикташ -Базель
Ливерпуль- Реал
МЮ-Севилья
МС-Ювентус
ПСЖ-Шахтер
Рома-Базель
Тоттенхэм-Порту
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (2)
online

Если смотреть только на рейтинт, то вторая корзина посильней будет

2.Барселона.......1.Реал
6.ПСЖ...............3.Бавария
8.Ман Сити........5.Ювентус
11.МЮ...............7.Севилья
19.Тоттенхем......9.Порту
23.Бешикташ.....11.Челси
25.Рома.............15.Шахтер
31.Ливерпуль.....18.Базель
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Барса - Шахтер
Бешикташ - Челси
Ливерпуль - Бавария
Сити - Порту
Юнайтед - Ювентус
ПСЖ - Севилья
Рома - Реал
Тоттенхэм - Базель
Может кто совпадет))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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