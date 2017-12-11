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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вчера, 23:04
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Вчера, 22:38
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало - в 14:00 мск
Сегодня УЕФА проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Процедура начнется в 14.00 по московскому времени.
16 участников будут разбиты на две корзины. В первой будут находиться победители группового этапа, во второй - команды, занявшие вторые места. На данном этапе не смогут встретиться между собой представители одной национальной ассоциации и клубы, игравшие в одной группе.
Победители групп будут играть первые матчи на выезде - 13/14 и 20/21 февраля. Ответные встречи состоятся 6/7 и 13/14 марта.
Состав корзин:
"Барселона" (Испания)
"Бешикташ" (Турция)
"Ливерпуль" (Англия)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"ПСЖ" (Франция)
"Рома" (Италия)
"Тоттенхэм" (Англия)
"Бавария" (Германия)
"Базель" (Швейцария)
"Порту" (Португалия)
"Реал" (Испания)
"Севилья" (Испания)
"Челси" (Англия)
"Шахтер" (Украина)
"Ювентус" (Италия)
16 участников будут разбиты на две корзины. В первой будут находиться победители группового этапа, во второй - команды, занявшие вторые места. На данном этапе не смогут встретиться между собой представители одной национальной ассоциации и клубы, игравшие в одной группе.
Победители групп будут играть первые матчи на выезде - 13/14 и 20/21 февраля. Ответные встречи состоятся 6/7 и 13/14 марта.
Состав корзин:
"Барселона" (Испания)
"Бешикташ" (Турция)
"Ливерпуль" (Англия)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"ПСЖ" (Франция)
"Рома" (Италия)
"Тоттенхэм" (Англия)
"Бавария" (Германия)
"Базель" (Швейцария)
"Порту" (Португалия)
"Реал" (Испания)
"Севилья" (Испания)
"Челси" (Англия)
"Шахтер" (Украина)
"Ювентус" (Италия)
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