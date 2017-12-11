Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало - в 14:00 мск

Сегодня УЕФА проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Процедура начнется в 14.00 по московскому времени.16 участников будут разбиты на две корзины. В первой будут находиться победители группового этапа, во второй - команды, занявшие вторые места. На данном этапе не смогут встретиться между собой представители одной национальной ассоциации и клубы, игравшие в одной группе.Победители групп будут играть первые матчи на выезде - 13/14 и 20/21 февраля. Ответные встречи состоятся 6/7 и 13/14 марта.Состав корзин:"Бавария" (Германия)"Базель" (Швейцария)"Порту" (Португалия)"Реал" (Испания)"Севилья" (Испания)"Челси" (Англия)"Шахтер" (Украина)"Ювентус" (Италия)