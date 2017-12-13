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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Канчельскис: "Зенит" любит пафос — в Питере впору уже ставить бюсты великих тренеров, в разное время работавших в клубе
Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел промежуточные итоги чемпионата РФПЛ, а также поделился мнением о соперниках российских команд в 1/16 финала Лиги Европы.
- Лидер чемпионата «Локомотив» оторвался от ближайших преследователей - «Зенита» и «Спартака» на 8 очков. Смогут ли они весной догнать железнодорожников?
- Многое будет зависеть от того, как пройдет предсезонная подготовка. Поэтому, возможно, что-то весной и поменяется. Но «Локомотив» ушел в хороший отрыв — думаю, у них есть все шансы выиграть чемпионат. Остается 10 встреч, 5 матчей выиграют — и можно уже праздновать чемпионство. После перерыва «Локомотив» как раз играет со «Спартаком». Босс красно-белых Леонид Федун на днях сказал, что вот если они 4:0 выиграют у «Локо» - будет хорошо. А если им «Локомотив» забьет семь мячей, как это сделал «Ливерпуль»? Так что это очень смешные заявления. Он босс клуба, не футбольный человек. Он говорит такие вещи, которые вообще нельзя говорить. В принципе же если «Локомотив» выиграет у «Спартака», думаю, чемпионская интрига уже закончится.
- «Зенит», здорово начавший чемпионат, но сбавивший в последнее время обороты, сможет составить конкуренцию «Локомотиву»?
- Приглашение на должность главного тренера Роберто Манчини было со стороны петербургского клуба большой ошибкой.
- Почему?
- Этот тренер в принципе не подходит «Зениту». «Зенит» очень любит пафос - впору уже в Питере ставить бюсты всех великих тренеров, которые в разное время работали в «Зените». Не думаю, что питерцы будут участвовать в гонке за чемпионский титул.
- Какого вы мнения о соперниках российских клубов по 1/16 финала Лиги Европы?
- Нам надо доказывать, что мы можем добиваться результата. К сожалению, те времена, когда выигрывали ЦСКА и «Зенит», прошли, поэтому сейчас нужно всерьез думать на эту тему. Нужно доказывать свою состоятельность. Все соперники очень хорошие, интересные. Посмотрим. Мне очень интересно будет увидеть противостояние «Зенита» и «Селтика». У «Црвены Звезды» интересная команда, атмосфера на стадионе потрясающая. Может быть, на какой-то выездной матч даже съезжу.
- Лидер чемпионата «Локомотив» оторвался от ближайших преследователей - «Зенита» и «Спартака» на 8 очков. Смогут ли они весной догнать железнодорожников?
- Многое будет зависеть от того, как пройдет предсезонная подготовка. Поэтому, возможно, что-то весной и поменяется. Но «Локомотив» ушел в хороший отрыв — думаю, у них есть все шансы выиграть чемпионат. Остается 10 встреч, 5 матчей выиграют — и можно уже праздновать чемпионство. После перерыва «Локомотив» как раз играет со «Спартаком». Босс красно-белых Леонид Федун на днях сказал, что вот если они 4:0 выиграют у «Локо» - будет хорошо. А если им «Локомотив» забьет семь мячей, как это сделал «Ливерпуль»? Так что это очень смешные заявления. Он босс клуба, не футбольный человек. Он говорит такие вещи, которые вообще нельзя говорить. В принципе же если «Локомотив» выиграет у «Спартака», думаю, чемпионская интрига уже закончится.
- «Зенит», здорово начавший чемпионат, но сбавивший в последнее время обороты, сможет составить конкуренцию «Локомотиву»?
- Приглашение на должность главного тренера Роберто Манчини было со стороны петербургского клуба большой ошибкой.
- Почему?
- Этот тренер в принципе не подходит «Зениту». «Зенит» очень любит пафос - впору уже в Питере ставить бюсты всех великих тренеров, которые в разное время работали в «Зените». Не думаю, что питерцы будут участвовать в гонке за чемпионский титул.
- Какого вы мнения о соперниках российских клубов по 1/16 финала Лиги Европы?
- Нам надо доказывать, что мы можем добиваться результата. К сожалению, те времена, когда выигрывали ЦСКА и «Зенит», прошли, поэтому сейчас нужно всерьез думать на эту тему. Нужно доказывать свою состоятельность. Все соперники очень хорошие, интересные. Посмотрим. Мне очень интересно будет увидеть противостояние «Зенита» и «Селтика». У «Црвены Звезды» интересная команда, атмосфера на стадионе потрясающая. Может быть, на какой-то выездной матч даже съезжу.
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