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Андрей Канчельскис: "Зенит" любит пафос — в Питере впору уже ставить бюсты великих тренеров, в разное время работавших в клубе

Андрей Канчельскис: "Зенит" любит пафос — в Питере впору уже ставить бюсты великих тренеров, в разное время работавших в клубе Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел промежуточные итоги чемпионата РФПЛ, а также поделился мнением о соперниках российских команд в 1/16 финала Лиги Европы.

- Лидер чемпионата «Локомотив» оторвался от ближайших преследователей - «Зенита» и «Спартака» на 8 очков. Смогут ли они весной догнать железнодорожников?

- Многое будет зависеть от того, как пройдет предсезонная подготовка. Поэтому, возможно, что-то весной и поменяется. Но «Локомотив» ушел в хороший отрыв — думаю, у них есть все шансы выиграть чемпионат. Остается 10 встреч, 5 матчей выиграют — и можно уже праздновать чемпионство. После перерыва «Локомотив» как раз играет со «Спартаком». Босс красно-белых Леонид Федун на днях сказал, что вот если они 4:0 выиграют у «Локо» - будет хорошо. А если им «Локомотив» забьет семь мячей, как это сделал «Ливерпуль»? Так что это очень смешные заявления. Он босс клуба, не футбольный человек. Он говорит такие вещи, которые вообще нельзя говорить. В принципе же если «Локомотив» выиграет у «Спартака», думаю, чемпионская интрига уже закончится.

- «Зенит», здорово начавший чемпионат, но сбавивший в последнее время обороты, сможет составить конкуренцию «Локомотиву»?

- Приглашение на должность главного тренера Роберто Манчини было со стороны петербургского клуба большой ошибкой.

- Почему?

- Этот тренер в принципе не подходит «Зениту». «Зенит» очень любит пафос - впору уже в Питере ставить бюсты всех великих тренеров, которые в разное время работали в «Зените». Не думаю, что питерцы будут участвовать в гонке за чемпионский титул.

- Какого вы мнения о соперниках российских клубов по 1/16 финала Лиги Европы?

- Нам надо доказывать, что мы можем добиваться результата. К сожалению, те времена, когда выигрывали ЦСКА и «Зенит», прошли, поэтому сейчас нужно всерьез думать на эту тему. Нужно доказывать свою состоятельность. Все соперники очень хорошие, интересные. Посмотрим. Мне очень интересно будет увидеть противостояние «Зенита» и «Селтика». У «Црвены Звезды» интересная команда, атмосфера на стадионе потрясающая. Может быть, на какой-то выездной матч даже съезжу.
Теги: Канчельскис Локомотив ЦСКА Зенит Спартак
Сегодня, 18:15
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17
(4)
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Пыщ пыщ...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Размышления невостребованного человека...ФК Зенит не враг сам себе и приглашает сильнейших...что в этом плохого...результат в Европе тому подтверждение...зачем это словоблудие. Да и чем еще все закончится, неизвестно...в прошлом году мы первый круг сделали, во втором команду как подменили...посмотрим.
Регистрация: 15.12.2013
№15 Написал: irv Курск (Сегодня, 19:14) #
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online

Цитата: yuri
Цитата: Skyline
о каком пафосе он втерает?

Втирает нам , о том что Зенит не должен быть первым. Здесь всегда будут первыми. А Москва пусть прикусит язык


ГДЕ НАПИСАНО ЧТО ЗЕНИТ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫМ? Он говорит что тренер не ваш. И что берете в зенит только ИМЕНА!

Цитата: yuri
Цитата: капля никотина
Только на улице бюсты ставить нельзя - бакланы обосрут.

ИПать мой лысый череп. Учитель , Сретенка, Можайка , дрозды через дорогу? Очень люблю Москву ну как женщину , как поэт.



Этому больше не наливать.


--------------------
Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№14 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:02) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
отметили в городе только Дика Адвокаата. за победу в Кубке Уефа.
с другими тренерами расстались вполне нормально.
о каком пафосе он втерает?

Пафос не в том, кого отметили, а в том кого приглашаете. Вам непременно подавай именитого европейца, цена не имеет значения. Только не для них наш чемпионат, даже с бюджетом Зенита. Смог бы тот же Манчини добиться с Локо того, чего добился Сёмин без дорогих покупок?
Регистрация: 29.10.2010
№13 Написал: ciko39 (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (1)
online

Для всех любителей футбола и ставок!!! Есть сайт с которым вы будете только в плюсе. Я с ними сотрудничаю больше чем пол года и они не подводили. Рекомендую!!! Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 13.12.2017
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:51) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: капля никотина
Только на улице бюсты ставить нельзя - бакланы обосрут.

ИПать мой лысый череп. Учитель , Сретенка, Можайка , дрозды через дорогу? Очень люблю Москву ну как женщину , как поэт.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:42) #
  • 0
  •  (8)
online

Только на улице бюсты ставить нельзя - бакланы обосрут.
Регистрация: 3.03.2007
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:42) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: Skyline
о каком пафосе он втерает?

Втирает нам , о том что Зенит не должен быть первым. Здесь всегда будут первыми. А Москва пусть прикусит язык


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: irv Курск (Сегодня, 18:40) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: yuri
Цитата: irv
А на выходе с таким бюджетом получается пшик

Ты прав .Не выходит ни черта из Невы, видимо река эта ненормальная


Твой юмор просто не подражаем! Разговор про футбол, он просто реку...
Да, не понять нам быдлу провинцальному, жителей культурной столицы.


--------------------
Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:39) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
отметили в городе только Дика Адвокаата. за победу в Кубке Уефа.
с другими тренерами расстались вполне нормально.
о каком пафосе он втерает?


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:34) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: irv
А на выходе с таким бюджетом получается пшик

Ты прав .Не выходит ни черта из Невы, видимо река эта ненормальная


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: irv Курск (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (9)
online

Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: Spartacus1971
С пафосом в точку попал.

Ну уж сколько у вас пафоса...


Ну вы же реально беретесть только именитых тренеров. Разве не так? Деньги сумасшедшие платите. ГАЗПРОМ - НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ.
А на выходе с таким бюджетом получается пшик.


--------------------
Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:30) #
  • -8
  •  (12)

Цитата: irv
У Зенита действительно много пафоса .

У Зенита нет пафоса , есть только зависть со стороны мясных.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:27) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
С пафосом в точку попал.

Ну уж сколько у вас пафоса...
Регистрация: 17.09.2017
№3 Написал: irv Курск (Сегодня, 18:24) #
  • +3
  •  (7)
online

Дело говорит. У Зенита действительно много пафоса .


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Спартак - ЧЕМПИОН!
Регистрация: 28.08.2008
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:23) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
С пафосом в точку попал.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:20) #
  • -9
  •  (13)

Свинья останется свиньею(с)И если родился баобабом , то мы посмеёмся. А этот кот останется котом


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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