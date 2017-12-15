Гол Уэйна Руни с центра поля признан самым красивым в АПЛ (видео)

Гол нападающего "Эвертона" Уэйна Руни в ворота "Вест Хэма" (4:0) признан самым красивым в АПЛ по итогам ноября, передает официальный сайт лиги.Напомним, в матче 14-го тура премьер-лиги Руни забил гол ударом с центра поля.