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Гол Уэйна Руни с центра поля признан самым красивым в АПЛ (видео)

Гол нападающего "Эвертона" Уэйна Руни в ворота "Вест Хэма" (4:0) признан самым красивым в АПЛ по итогам ноября, передает официальный сайт лиги.

Напомним, в матче 14-го тура премьер-лиги Руни забил гол ударом с центра поля.

Теги: Руни Эвертон
Сегодня, 13:31
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«Спартак»
100% гол вратаря! Реброва напомнило в матче с конями.
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№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 13:42) #
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