Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Главный тренер "Гремио": я как футболист был сильнее, чем Криштиану Роналду

Главный тренер "Гремио" Ренату Гаушу накануне финала клубного чемпионата мира против "Реала" выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду играет слабее, чем он в молодости.

55-летний бразилец в качестве футболиста выиграл с "Гремиу" Кубок Либертадорес-83 и Межконтинентальный кубок-83, а также Кубок Либертадорес-92 с "Крузейру".

"Я уже как-то говорил и готов повторить, что я как футболист был сильнее, чем Криштиану Роналду. бы с удовольствием посмотрел, как он выигрывает кубки, которые выиграл я, с теми командами, за которые выступал я.

Посмотрите: как только он покидает левый фланг, то тут же сдувается и ничего толком не показывает. А я мог играть и на правом краю, и в центре", - цитирует Гаушу "Спорт-Экспресс".
Теги: Гремио Роналду Реал
Сегодня, 20:24
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И более гармоничным


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.