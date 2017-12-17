Марлос попал в сферу интересов "Бешикташа"

Полузащитник "Шахтера" Марлос может стать футболистом "Бешикташа", сообщает Sabah.Украинский хавбек хочет покинуть донецкий клуб, несмотря на долгосрочный контракт.Президент турецкого клуба Фикрет Орман вылетит в Украину на этой неделе, чтобы начать переговоры.Напомним, Марлос перешел в "Шахтер" в 2014 году. Срок его контракта истекает через полтора года.