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Марлос попал в сферу интересов "Бешикташа"

Полузащитник "Шахтера" Марлос может стать футболистом "Бешикташа", сообщает Sabah.

Украинский хавбек хочет покинуть донецкий клуб, несмотря на долгосрочный контракт.

Президент турецкого клуба Фикрет Орман вылетит в Украину на этой неделе, чтобы начать переговоры.

Напомним, Марлос перешел в "Шахтер" в 2014 году. Срок его контракта истекает через полтора года.
Теги: Марлос Бешикташ Шахтер Трансферы
Сегодня, 01:49
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