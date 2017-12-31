Благой Георгиев объявил о завершении карьеры

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:05
Антонио Конте: нам нужно просто полностью выкладываться в каждом матче и постараться набирать три очка
Антонио Конте: нам нужно просто полностью выкладываться в каждом матче и постараться набирать три очка
Вчера, 23:08
Карим Бензема пропустит 2-3 недели из-за травмы
Карим Бензема пропустит 2-3 недели из-за травмы
Вчера, 22:30
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон" (3)
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон" (3)
Вчера, 22:23
"Интер" и "Лацио" голов не забили
"Интер" и "Лацио" голов не забили
Вчера, 22:10
Гари Линекер: Салах, ты мелкий паршивец
Гари Линекер: Салах, ты мелкий паршивец
Вчера, 21:49
Синиша Михайлович: к сожалению, еще одна ничья
Синиша Михайлович: к сожалению, еще одна ничья
Вчера, 20:27
"Халл Сити" упустил победу на последних минутах
"Халл Сити" упустил победу на последних минутах
Вчера, 20:02
Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Лестером", "Челси" забил 5 голов "Сток Сити" (2)
Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Лестером", "Челси" забил 5 голов "Сток Сити" (2)
Вчера, 19:52
Владимир Маркин: надеюсь, у российских болельщиков хватит ума не делать глупости в 2018 году (2)
Владимир Маркин: надеюсь, у российских болельщиков хватит ума не делать глупости в 2018 году (2)
Вчера, 19:26
Дженнаро Гаттузо: мы могли победить "Фиорентину"
Дженнаро Гаттузо: мы могли победить "Фиорентину"
Вчера, 19:15
"Аталанта" дома проиграла "Кальяри"
"Аталанта" дома проиграла "Кальяри"
Вчера, 19:14
"Рома" упустила победу над "Сассуоло" (1)
"Рома" упустила победу над "Сассуоло" (1)
Вчера, 19:03
Славолюб Муслин - об отставке из сборной Сербии: я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на ЧМ-2018
Славолюб Муслин - об отставке из сборной Сербии: я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на ЧМ-2018
Вчера, 18:37
Джанлуиджи Доннарумма: довольны, что сыграли вничью
Джанлуиджи Доннарумма: довольны, что сыграли вничью
Вчера, 18:25
"Зенит" поздравил с днем рождения Доменико Кришито (2)
"Зенит" поздравил с днем рождения Доменико Кришито (2)
Вчера, 18:24
В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды (7)
В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды (7)
Вчера, 18:03
Криштиану Роналду: я бы хотел заниматься съемкой фильмов (6)
Криштиану Роналду: я бы хотел заниматься съемкой фильмов (6)
Вчера, 17:33
На достройку "Арены Львов" нужно 334 миллиона (1)
На достройку "Арены Львов" нужно 334 миллиона (1)
Вчера, 17:00
Квинси Промес зимой может перейти в "Эвертон" (35)
Квинси Промес зимой может перейти в "Эвертон" (35)
Вчера, 16:42
"Фиорентина" и "Милан" сыграли вничью
"Фиорентина" и "Милан" сыграли вничью
Вчера, 16:25
Джонни Эванс зимой может покинуть "Вест Бромвич"
Джонни Эванс зимой может покинуть "Вест Бромвич"
Вчера, 15:44
Александр Гришин: у ЦСКА нет нехватки игроков (8)
Александр Гришин: у ЦСКА нет нехватки игроков (8)
Вчера, 15:02
"Анжи" подписал форварда Амура Калмыкова (2)
"Анжи" подписал форварда Амура Калмыкова (2)
Вчера, 14:59
Егор Титов: ФНЛ - самая сложная лига в Европе (5)
Егор Титов: ФНЛ - самая сложная лига в Европе (5)
Вчера, 14:50
Квинси Промес заговорил по-русски (видео) (27)
Квинси Промес заговорил по-русски (видео) (27)
Вчера, 14:42
Чем радовал российский футбол в 2017-м? (4)
Чем радовал российский футбол в 2017-м? (4)
Благой Георгиев объявил о завершении карьеры
Полузащитник Благой Георгиев объявил о завершении карьеры, сообщает Topsport.
36-летний болгарин накануне расторг контракт с "Оренбургом", в котором провел 7 матчей в ФНЛ.
Георгиев выступал в России с 2009 года.
36-летний болгарин накануне расторг контракт с "Оренбургом", в котором провел 7 матчей в ФНЛ.
Георгиев выступал в России с 2009 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.