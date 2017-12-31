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Благой Георгиев объявил о завершении карьеры

Полузащитник Благой Георгиев объявил о завершении карьеры, сообщает Topsport.

36-летний болгарин накануне расторг контракт с "Оренбургом", в котором провел 7 матчей в ФНЛ.

Георгиев выступал в России с 2009 года.
Теги: Георгиев
Сегодня, 01:20
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