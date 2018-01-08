Ананидзе и Тимофеев вернутся в строй к концу февраля, Тигиев – в марте

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о ситуации с травмированными игроками.– Их реабилитация идет по плану. На сборах они будут заниматься по индивидуальным программам.В строй Жано и Тимофеев должны вернуться к концу февраля, а Тигиев – в марте.