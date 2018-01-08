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Ростов-на-Дону Ахмат
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Ананидзе и Тимофеев вернутся в строй к концу февраля, Тигиев – в марте
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о ситуации с травмированными игроками.
- Как обстоят дела у травмированных Ананидзе, Тигиева и Тимофеева?
– Их реабилитация идет по плану. На сборах они будут заниматься по индивидуальным программам.
В строй Жано и Тимофеев должны вернуться к концу февраля, а Тигиев – в марте.
ФК "Спартак"
- Как обстоят дела у травмированных Ананидзе, Тигиева и Тимофеева?
– Их реабилитация идет по плану. На сборах они будут заниматься по индивидуальным программам.
В строй Жано и Тимофеев должны вернуться к концу февраля, а Тигиев – в марте.
ФК "Спартак"
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