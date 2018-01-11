Рамирес: надеюсь, что мы договоримся с "Интером"

Полузащитник "Цзянсу Сунин" Рамирес сообщил, что хочет покинуть Китай и перейти в "Интер"."Интер"? Посмотрим, как все сложится. Я обсуждал это со своим агентом, он настроен положительно. Если мы вернемся в Европу, я буду рад, как и моя семья. Итоги должны удовлетворить всех – и меня, и клубы. Надеюсь, что мы договоримся с "Интером", - цитирует Рамиреса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.