Пьер-Эмерик Обамеянг был поражен кроссовками Андрея Ярмоленко (видео)

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в инстаграме опубликовал видеозапись на которой запечатлен его одноклубник Андрей Ярмоленко. Форвард был поражен кроссовками 28-летнего украинца."Ай-яй-яй! Ярмола, Ярмола, "Дольче Габана". Король Украины", – сказал Обамеянг.