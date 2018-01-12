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Пьер-Эмерик Обамеянг был поражен кроссовками Андрея Ярмоленко (видео)

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в инстаграме опубликовал видеозапись на которой запечатлен его одноклубник Андрей Ярмоленко. Форвард был поражен кроссовками 28-летнего украинца.

"Ай-яй-яй! Ярмола, Ярмола, "Дольче Габана". Король Украины", – сказал Обамеянг.

Теги: Обамеянг Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 21:13
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(0)
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: werty1001
Цитата: Shekel
Очень важная футбольная новость

Эт ничего, скоро будут прямые эфиры из суда над Аршавиной.

Шурыгина пройденный вариант ))
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Очень важная футбольная новость

Эт ничего, скоро будут прямые эфиры из суда над Аршавиной.
Регистрация: 7.06.2007
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (4)
online

Очень важная футбольная новость
Регистрация: 10.10.2013
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