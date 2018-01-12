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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Пьер-Эмерик Обамеянг был поражен кроссовками Андрея Ярмоленко (видео)
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в инстаграме опубликовал видеозапись на которой запечатлен его одноклубник Андрей Ярмоленко. Форвард был поражен кроссовками 28-летнего украинца.
"Ай-яй-яй! Ярмола, Ярмола, "Дольче Габана". Король Украины", – сказал Обамеянг.
"Ай-яй-яй! Ярмола, Ярмола, "Дольче Габана". Король Украины", – сказал Обамеянг.
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