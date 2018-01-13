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СМИ: "ПСЖ" провел переговоры с "Челси" по Нголо Канте

Спортивный директор "ПСЖ" Антеру Энрике встретился с представителями полузащитника "Челси" Нголо Канте, информирует Paris United.

Сообщается, что парижане видят в французском хавбеке замену Тиаго Мотте, чей контракт истекает летом 2018 года.
Теги: ПСЖ Канте
Сегодня, 08:59
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