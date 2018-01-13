Антонио Конте: "Лестер" был лучше нас в первом тайме

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высказался о матче 23-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (0:0)."Думаю, и с "Арсеналом", и сегодня у нас вышло на поле много топ-игроков. Нам противостоял очень сильный соперник. Думаю, многие наши футболисты устали. В первом тайме "Лестер" бегал больше нас и играл лучше нас. Но мы знали, что против нас действует хороший соперник, худший для нас из всех на данный момент. В первом тайме нам серьезно пришлось помучаться", - цитирует Конте BBC.