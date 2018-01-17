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Касильяс - Роналдинью: настрадался от тебя и наслаждался твоей игрой

Бывший вратарь и капитан "Реала" Икер Касильяс в Твиттере поблагодарил экс-полузащитника "Барселоны" Роналдинью, который 16 января завершил карьеру. Голкпипер проиллюстрировал запись о 37-летнем бразильце фотографией одного из голов последнего в класико.

"Я настрадался от тебя, но как поклонник футбола наслаждался твоей игрой. Ты велик!", - написал Касильяс.

Напомним, Роналдинью защищал цвета "Гремиу", "ПСЖ", "Барселоны", "Милана", "Фламенго", "Атлетику Минейру", "Керетаро" и "Флуминенсе". В 2016 и 2017 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу. С "Барсой" бразилец выиграл два чемпионата и два Суперкубка Испании, а также Лигу чемпионов, с "Миланом" - чемпионат Италии, с "Керетаро" - Кубок Мексики, с бразильскими клубами - несколько местных турниров, а также Кубок Либертадорес в составе "Атлетику Минейру". В сборной Бразилии Роналдинью отыграл 97 матчей, забил 33 гола и стал чемпионом мира-2002. В 2005 году футболист получил "Золотой мяч".
Теги: Касильяс Роналдиньо
Сегодня, 19:37
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№3 Написал: руслан моисеев (Сегодня, 23:16) #
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online

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
Регистрация: 17.01.2018
№2 Написал: teacher (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Игрочище! Вспоминаю Челси-Барса 4-2. С места забил!!!
Регистрация: 10.01.2017
№1 Написал: язва Москва (Сегодня, 19:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
легенда дриблинга.. smirk


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
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