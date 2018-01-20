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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Виталий Калешин: чтобы дальше делать шаг, "Краснодару" нужно приобретать дорогостоящих высококачественных футболистов
Бывший защитник "Краснодара" Виталий Калешин ответил на вопрос корреспондента Rusfootball.info по поводу прогресса краснодарского клуба в чемпионате России.
- "Краснодар" из года в год борется за зону Лигу Европы, и нет какого-то прогресса. Что нужно для того, что бы "Краснодар достигал более высоких целей?
- Селекция. Это главнейший вопрос в любой команде мира. Без селекции невозможно добиться результата. "Краснодар" поднялся на определенный уровень - это еврокубки. Чтобы дальше делать шаг нужно приобретать дорогостоящих высококачественных футболистов. Только селекционная работа 24 часа в сутки может привести команду наверх. Это показывают и "Барселона", и "Реал", и "Манчестер Сити", которые обладают такими составами, а они еще и укрепляются. Это говорит о чем-то. Поэтому, только с селекцией можно добиться прогресса.
- Но в "Краснодар" не приходят игроки, которые на голову сильнее тех, кто уже есть. То есть, команда не ставит таких задач?..
- Я же не хозяин клуба (смеется). Пусть Сергей Николаевич [Галицкий] ответит на этот вопрос. Возможно, финансовый фэйр-плей делает ограничения, возможно, у Сергея Николаевича другой взгляд на трансферную политику. Каждый клуб действует со своей философией, поэтому здесь нет смысла рассуждать. Это должен президент клуба отвечать на такие вопросы.
- "Краснодар" из года в год борется за зону Лигу Европы, и нет какого-то прогресса. Что нужно для того, что бы "Краснодар достигал более высоких целей?
- Селекция. Это главнейший вопрос в любой команде мира. Без селекции невозможно добиться результата. "Краснодар" поднялся на определенный уровень - это еврокубки. Чтобы дальше делать шаг нужно приобретать дорогостоящих высококачественных футболистов. Только селекционная работа 24 часа в сутки может привести команду наверх. Это показывают и "Барселона", и "Реал", и "Манчестер Сити", которые обладают такими составами, а они еще и укрепляются. Это говорит о чем-то. Поэтому, только с селекцией можно добиться прогресса.
- Но в "Краснодар" не приходят игроки, которые на голову сильнее тех, кто уже есть. То есть, команда не ставит таких задач?..
- Я же не хозяин клуба (смеется). Пусть Сергей Николаевич [Галицкий] ответит на этот вопрос. Возможно, финансовый фэйр-плей делает ограничения, возможно, у Сергея Николаевича другой взгляд на трансферную политику. Каждый клуб действует со своей философией, поэтому здесь нет смысла рассуждать. Это должен президент клуба отвечать на такие вопросы.
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