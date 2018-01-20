Виталий Калешин: чтобы дальше делать шаг, "Краснодару" нужно приобретать дорогостоящих высококачественных футболистов

Бывший защитник "Краснодара" Виталий Калешин ответил на вопрос корреспондентапо поводу прогресса краснодарского клуба в чемпионате России.- Селекция. Это главнейший вопрос в любой команде мира. Без селекции невозможно добиться результата. "Краснодар" поднялся на определенный уровень - это еврокубки. Чтобы дальше делать шаг нужно приобретать дорогостоящих высококачественных футболистов. Только селекционная работа 24 часа в сутки может привести команду наверх. Это показывают и "Барселона", и "Реал", и "Манчестер Сити", которые обладают такими составами, а они еще и укрепляются. Это говорит о чем-то. Поэтому, только с селекцией можно добиться прогресса.- Я же не хозяин клуба (смеется). Пусть Сергей Николаевич [Галицкий] ответит на этот вопрос. Возможно, финансовый фэйр-плей делает ограничения, возможно, у Сергея Николаевича другой взгляд на трансферную политику. Каждый клуб действует со своей философией, поэтому здесь нет смысла рассуждать. Это должен президент клуба отвечать на такие вопросы.