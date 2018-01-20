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Виталий Калешин: чтобы дальше делать шаг, "Краснодару" нужно приобретать дорогостоящих высококачественных футболистов

Бывший защитник "Краснодара" Виталий Калешин ответил на вопрос корреспондента Rusfootball.info по поводу прогресса краснодарского клуба в чемпионате России.

- "Краснодар" из года в год борется за зону Лигу Европы, и нет какого-то прогресса. Что нужно для того, что бы "Краснодар достигал более высоких целей?

- Селекция. Это главнейший вопрос в любой команде мира. Без селекции невозможно добиться результата. "Краснодар" поднялся на определенный уровень - это еврокубки. Чтобы дальше делать шаг нужно приобретать дорогостоящих высококачественных футболистов. Только селекционная работа 24 часа в сутки может привести команду наверх. Это показывают и "Барселона", и "Реал", и "Манчестер Сити", которые обладают такими составами, а они еще и укрепляются. Это говорит о чем-то. Поэтому, только с селекцией можно добиться прогресса.

- Но в "Краснодар" не приходят игроки, которые на голову сильнее тех, кто уже есть. То есть, команда не ставит таких задач?..

- Я же не хозяин клуба (смеется). Пусть Сергей Николаевич [Галицкий] ответит на этот вопрос. Возможно, финансовый фэйр-плей делает ограничения, возможно, у Сергея Николаевича другой взгляд на трансферную политику. Каждый клуб действует со своей философией, поэтому здесь нет смысла рассуждать. Это должен президент клуба отвечать на такие вопросы.
Теги: Калешин Краснодар
Сегодня, 21:30
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(2)
№13 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:16) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: сын кубани
Цитата: СуперШтангист
2 кассы работают в час пик вместо 5 рекомендуемых.

какой час пик? я с 14-00 до 15-00 там был. А интернет продажа дала сбой, поэтому ее отменили

Я же написал, например. Ну и 14-15 часов в пятницу вполне себе можно посчитать за "час пик". Если бы это была среда условная, то другое дело.
Если продажи в интернете дают сбой, то нужно вкладываться. Насколько я помню, не первый раз у вас такие "сбои" (и это явно не от количества посетителей сайтов, желающих посетить этот матч, ибо из-за "естественной" (наплыв посетителей единовременно, в короткий промежуток времени) DDoS никто бы не стал отменять онлайн продажи.
Ну и народ, конечно халяву любит. 100 рублей каждый может заплатить.
Регистрация: 7.05.2017
№12 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 23:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: СуперШтангист
2 кассы работают в час пик вместо 5 рекомендуемых.

какой час пик? я с 14-00 до 15-00 там был. А интернет продажа дала сбой, поэтому ее отменили


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:06) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: сын кубани

Я вчера час стоял за билетами и ни одного военного или работника магнита (рабочее время) я не видел

А ты думаешь сотрудникам в Магните или курсантам нужно ездить в кассы билеты покупать?
Безусловно, пока что есть интерес к вашему проекту у людей. Но не будем забывать, с кем вы играете, думаешь купило бы билеты столько же людей, если бы в соперниках у вас условная молодёжка кипрской Амонии была?

Говорят, что пиара вокруг этого матча не было совсем.
А то, что час в очереди стоял, может говорить не только об ажиотаже но и о плохо организованной системе продаж, например, когда 2 кассы работают в час пик вместо 5 рекомендуемых.
Регистрация: 7.05.2017
№10 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 23:06) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Quincy
Цитата: сын кубани
Когда сделают ,тогда и напишешь.

тогда тебя тут не будет)

я здесь уже 9 лет


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: Quincy (Сегодня, 22:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
Когда сделают ,тогда и напишешь.

тогда тебя тут не будет)
Регистрация: 2.09.2016
№8 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 22:55) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: СуперШтангист
у вас и сотрудников Магнита гоняют на стадион и солдат. Это болелы с фанатами чтоли?))

Я вчера час стоял за билетами и ни одного военного или работника магнита (рабочее время) я не видел

Цитата: Quincy
что с юными бычками сделает Реал

Когда сделают ,тогда и напишешь.


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: Quincy (Сегодня, 22:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сын кубани
суперакадемия пока ибет всех(см. таблицу молодежки) и полный стадион собирает!

а показывать будут зенит по матч тв,видимо понимают что с юными бычками сделает Реал на глазах у краснодарских глориков)
Регистрация: 2.09.2016
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: сын кубани
Цитата: СуперШтангист
А какже суперакадемия?

суперакадемия пока ибет всех(см. таблицу молодежки) и полный стадион собирает! а после смерти уже схема финансирования придумана, с его же слов.Кстати юношеская сборная в составе 7 человек из какой академии, ты не в курсе?!!!Хотя бы маниторил хоть чуть - людей не смешил!


Таблица молодёжки в РФПЛ для меня ничего не значит, многие команды просто болт на неё кладут.
Юношеская сборная и без ВЕЛИКИХ краснодарских воспитанников могла завоевать медали, или у Хомухи были сплошь и рядом с краснодарской академии? А дальше что на высшем уровне та молодёжь добилась?
Схемы финансирования... это всё слова. Какие гарантии, что новый владелец (после Галицкого) не захочет продать клуб ещё кому-то вроде Керимова (поиграется и забросит)? Какие гарантии, что новый владелец не отдаст клуб на содержание бюджету Краснодарского края?
Насчёт посещаемости: у вас и сотрудников Магнита гоняют на стадион и солдат. Это болелы с фанатами чтоли?))
Трофеев у Вас нет, скатитесь в середину таблицы и будет посещаемость с гулькин нос, потому, что на посещаемости сказывается количество побед и трофеев (трофеев у Вас ровно 0), а значит, если скатитесь в середину, будет то же, что и в Казани. Сравни посещаемость на Рубине в 2008-2009 и сейчас. Думаете на середняка с 10-летней историей ходить кто-то будет. Вы - не тульские болелы, они, приятное исключение в РФПЛ.
Армянская душа - вещь переменчивая, Арарат это показывает))
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:29) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Он это серьезно? Какая нах селекция?? Где в мировой практике это работало??? Да ты хоть какого таланта найди, его перекупят более богатые клубы. Самое главное в футболе это БЮДЖЕТ клуба. А имея достаточный бюджет можно купить игрока уже готового у любого конкурента!
И никакой нахер фейр-плей здесь не помешает. Опять же есть большой бюджет - купил дорогих игроков - дал результат в ЛЧ - заработал денег. Плюс реклама. И все окупилось.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 22:15) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: СуперШтангист
А какже суперакадемия?

суперакадемия пока ибет всех(см. таблицу молодежки) и полный стадион собирает! а после смерти уже схема финансирования придумана, с его же слов.Кстати юношеская сборная в составе 7 человек из какой академии, ты не в курсе?!!!Хотя бы маниторил хоть чуть - людей не смешил!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:37) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: СуперШтангист
А какже суперакадемия?

Интересно, что будет с этим клубишкой после смерти Арутюняна.

Похороны


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 21:34) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Армян жмется , давай деньги говорю на трансферы!!!!


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
А какже суперакадемия?

Интересно, что будет с этим клубишкой после смерти Арутюняна.
Регистрация: 7.05.2017
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