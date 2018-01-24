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Никола Максимович пройдет медосмотр для "Спартака"

Защитник "Наполи" Никола Максимович в ближайшие дни пройдет медосмотр перед переходом в "Спартак", информирует ТАСС.

"Максимович в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр для "Спартака", он состоится в Италии. В случае его успешного прохождения будет подписано арендное соглашение на полгода, без права обязательного выкупа игрока", - рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.
Теги: Максимович Спартак Трансферы
Сегодня, 10:41
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5
(3)
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
душок голубой дружины рапространяется на все Спартаковские ветки


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"Спартак- чемпион!!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:52) #
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  •  (0)
online

Цитата: zenit47
трансферы любят тишину, а свинари со всего цирк делают. в конце концов обосрутся, еврей найдет прыщик на жопе и скажет что не подходит

Вить, ты не подходишь целиком, для жизни - от маковки до пят. Ты весь один огромный прыщик. Выдавить бы тебя, гнида..... да пачкаться об вас...
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: zzzzz (Сегодня, 11:42) #
  • +1
  •  (3)
online

zenit47,
Ты, бомжик, просто завидуешь. Все СМИ готовы писать про Спартак, потому что это реклама. Каждый пользователь сам определяет, где ложь, а где правда. Сиди тихонечко на своей помойке.
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:00) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
трансферы любят тишину, а свинари со всего цирк делают. в конце концов обосрутся, еврей найдет прыщик на жопе и скажет что не подходит
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:43) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну и прэлэстно


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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