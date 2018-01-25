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"Зенит" предложил Анюкову стать играющим тренером второй команды

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о предложении защитнику Александру Анюкову стать играющим тренером "Зенита-2", выступающим в первенстве ФНЛ.

"Мы проводим политику возвращения наших бывших игроков в клуб. Надеемся, что и Анюков примет наше предложение стать играющим тренером.

Осталось уточнить некие детали, был бы доволен, если бы легенда нашего клуба Анюков помог "Зениту-2" по-настоящему освоиться в первой лиге", - цитирует Фурсенко ТАСС.

Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года. В нынешнем сезоне он всего один раз появился на поле в чемпионате России.
Теги: Анюков Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:14
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