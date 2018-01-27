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"Зенит" представил видео о встрече с Данни

"Зенит" представил видеосюжет о встрече с экс-капитаном команды Мигелем Данни, который выступает за пражскую "Славию".

Напомним, товарищеская встреча между командами завершилась со счетом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.

Теги: Зенит
Сегодня, 11:56
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