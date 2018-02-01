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Вадим Скрипченко: игроки "Анжи" проявили себя своими бойцовскими качествами

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко высказался о победе в контрольном матче над азербайджанским "Сумгайытом" (1:0).

"Хорошая, боевая команда нам противостояла, и было видно, что они заряжены на хорошую борьбу. Поначалу было очень непросто в создании голевых моментов. Но считаю, что добились хорошего результата. То, что не пропустили гол, - тоже положительный момент.

В первом тайме более качественно сыграли в атаке, а во втором тайме соперник перехватил инициативу. Ребятам, которые вышли во втором тайме, тяжело было действовать с позиции силы. Тем не менее считаю, что они проявили себя своими бойцовскими качествами", - передает слова Скрипченко официальный сайт клуба.
Теги: Анжи Скрипченко
Сегодня, 11:38
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№1 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Анжи»
Так держать! В переди тяжёлая турнирная таблица
Регистрация: 19.03.2013
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