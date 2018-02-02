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Бакари Санья подпишет контракт с "Беневенто"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья продолжит карьеру в "Беневенто", сообщает Sky Sport Italia.

34-летний француз является свободным агентом, и поэтому переход можно будет оформить уже после закрытия трансферного окна.
Теги: Санья
Вчера, 23:59
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