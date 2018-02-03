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Дубль Батшуайи в дебютном матче помог "Боруссии" обыграть "Кельн"

Чемпионат Германии

21 тур

"Кёльн" – "Боруссия" Д 2:3

Голы: Батшуайи, 35, Цоллер, 60, Батшуайи, 62, Мере, 69

"Кёльн": Хорн, Соренсен, Мере, Хайнц, Хектор, Хёгер, Клеменс (Цоллер, 46), Озкан, Йойич, Гирасси (Кордоба, 63), Теродде

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Тольян, Папастатопулос, Топрак, Вайгль, Дахуд (Геррейро, 64), Кагава, Пулишич, Шюррле, Батшуайи

Предупреждения: Дахуд, 34, Йойич, 41
Теги: Боруссия Д Кельн
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