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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Старший тренер "Краснодара": 32 тысячи на матче юношеских команд – это фантастика! (видео)
Старший тренер "Краснодара" до 19 лет Мурад Мусаев прокомментировал поражение в серии пенальти от "Реала" в стыковом матче Юношеской лиге УЕФА.
– Была равная игра. До перерыва мы больше владели мячом, наши атаки были острее. Второй тайм начали хорошо, но в последние 10 минут соперник создал несколько опасных моментов, потому что был свежее. Основная проблема в том, что "Реал" находится в игровом тонусе, а мы последний официальный матч провели два месяца назад. Нам не хватило игрового ритма. Был целый ряд хороших подходов, но из-за физического состояния не довели их до ума. Доволен обороной, сдержали сумасшедшую четверку "Реала". Что касается атаки, то она далеко не реализовала свой потенциал.
Атмосфера ни в коем случае не давила на команду. Был груз ответственности, ведь это впервые для многих из них. Но для ребят это был праздник. Хочу поблагодарить публику. 32 тысячи на матче юношеских команд – это фантастика! Да еще и в будний день! Ребята отдали все силы, чтобы порадовать зрителей, но вышло как вышло.
– Готовились ли вы к серии пенальти?
– Мы смотрели матчи "Реала", но закономерности в действиях вратарей не увидели. Мадридцы за шесть игр использовали трех голкиперов, и мы не знали, кто выйдет.
– Кто определял исполнителей пенальти?
– Это было решение игроков. Я никогда не говорю: "Бьют ты, ты и ты!" Я спросил, кто готов, ребята подняли руки, и мы определили очередность. Должен был бить Бородин, но у него обе икры свело.
Rusfootball.info
– Была равная игра. До перерыва мы больше владели мячом, наши атаки были острее. Второй тайм начали хорошо, но в последние 10 минут соперник создал несколько опасных моментов, потому что был свежее. Основная проблема в том, что "Реал" находится в игровом тонусе, а мы последний официальный матч провели два месяца назад. Нам не хватило игрового ритма. Был целый ряд хороших подходов, но из-за физического состояния не довели их до ума. Доволен обороной, сдержали сумасшедшую четверку "Реала". Что касается атаки, то она далеко не реализовала свой потенциал.
Атмосфера ни в коем случае не давила на команду. Был груз ответственности, ведь это впервые для многих из них. Но для ребят это был праздник. Хочу поблагодарить публику. 32 тысячи на матче юношеских команд – это фантастика! Да еще и в будний день! Ребята отдали все силы, чтобы порадовать зрителей, но вышло как вышло.
– Готовились ли вы к серии пенальти?
– Мы смотрели матчи "Реала", но закономерности в действиях вратарей не увидели. Мадридцы за шесть игр использовали трех голкиперов, и мы не знали, кто выйдет.
– Кто определял исполнителей пенальти?
– Это было решение игроков. Я никогда не говорю: "Бьют ты, ты и ты!" Я спросил, кто готов, ребята подняли руки, и мы определили очередность. Должен был бить Бородин, но у него обе икры свело.
Rusfootball.info
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