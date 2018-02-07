Арутюн Григорян: обидно, что не забил пенальти. Не знаю, что сказать, их вратарь был хорош (видео)

Футболист юношеской команды «Краснодара» Арутюн Григорян рассказал о причинах менее удачного, чем первый, второго тайма матча юношеской Лиги УЕФА с «Реалом» и не смог толком объяснить, почему его команда не забили ни одного пенальти в послематчевой серии, передаёт корреспондент– Сначала было тяжело, думал, буду сильно волноваться. С первым касанием мяча всё прошло, играл как мог, старался помогать команде. Сил в конце не было, оборонялись. Не получилось забить, удача в пенальти была не на нашей стороне.– Было больше мотивации показать себя, показать болельщикам, что мы не уступаем таким командам, а наоборот давим их. Обидно, что не получилось забить.– В 1-м тайме мы больше владели мячом и атаковали, во 2-м сил нам не хватало. Физические они были лучше готовы. Старались выбегать в контратаки, но не смогли забить.– Хорошие ребята, очень техничные. Сверхъестественного ничего не было, можно было с ними играть. Мы давали такой отпор, что им было нелегко с нами играть.– Не знаю, может давление. Вратарь у них хорошо проявил себя. Даже не знаю, что сказать, очень обидно, что я не забил пенальти, что не забили ни одного.