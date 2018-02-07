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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Иван Игнатьев: на тренировках хорошо пробивали пенальти, сегодня не получилось. Это лотерея (видео)
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал поражение в серии пенальти от "Реала" в стыковом матче Юношеской лиге УЕФА.
- Оба вратаря сегодня провели качественную игру. Нужно им отдать должное за это, молодцы.
- Почему ни разу не реализовали пенальти?
- После каждой тренировки оставались пробивать пенальти. На тренировках получалось хорошо, сегодня не получилось. Не могу ответить на этот вопрос. В любом случае это лотерея. Благодарю наших болельщиков. Пришел полный стадион, благодарны им.
- Удивлены, что собралось столько народу?
- С одной стороны да, с другой почему-то и ожидал такого аншлага. У нас в городе любят футбол и любят молодежку.
- Насколько я знаю, ради этого матча ты поехал на сборы с молодежной командой, а не с основной. Это так?
- Не знаю ответа на этот вопрос. Это не я решаю.
- Как проходила подготовка к матчу с "Реалом"?
- Ничего особенного не было. Просто готовились также. Провели месячный сбор. Подходили к игре с большими настроем. Считаю, что провели неплохой матч, но отдаю должное "Реалу" и желаю им удачи.
- Согласен, что играли на равных, по крайней мере в первом тайме?
- Согласен. Даже не в первом тайме, но и в начале второго тайма. Минуте на 60-й где-то подсели, сил не хватило. Где-то, может, недоготовились. Но сборы прошли очень хорошо.
- Внутренне чувствовали, что выходите играть против "Реала"?
- Было ощущение не только, что выходим против "Реала", но и зрителей было столько на стадионе. Хотелось их не подвести, но, увы, не удалось этого сделать. Трибуны нас сразу погнали вперед.
- Основная причина, по которой вы проиграли, - это невезение?
- Серия пенальти в любом случае везение. Там от вратарей много чего зависит. Кто-то угадал, кто-то промазал, кто-то забил.
- Ожидали увидеть тот "Реал", который вы увидели?
- Ожидали увидеть тот "Реал", который держит мяч, ищет острые передачи проникающие. Очень хорошая команда, техничные игроки.
- Это самый важный матч в вашей карьере?
- Даже не знаю. Трудно ответить на этот вопрос.
- Психологически это поражение никак не скажется на команде, учитывая молодой возраст?
- Молодой возраст, у нас все впереди. Будем готовиться к молодежному первенству. Занимаем лидирующую позицию, постараемся выиграть чемпионат.
Rusfootball.info
- Оба вратаря сегодня провели качественную игру. Нужно им отдать должное за это, молодцы.
- Почему ни разу не реализовали пенальти?
- После каждой тренировки оставались пробивать пенальти. На тренировках получалось хорошо, сегодня не получилось. Не могу ответить на этот вопрос. В любом случае это лотерея. Благодарю наших болельщиков. Пришел полный стадион, благодарны им.
- Удивлены, что собралось столько народу?
- С одной стороны да, с другой почему-то и ожидал такого аншлага. У нас в городе любят футбол и любят молодежку.
- Насколько я знаю, ради этого матча ты поехал на сборы с молодежной командой, а не с основной. Это так?
- Не знаю ответа на этот вопрос. Это не я решаю.
- Как проходила подготовка к матчу с "Реалом"?
- Ничего особенного не было. Просто готовились также. Провели месячный сбор. Подходили к игре с большими настроем. Считаю, что провели неплохой матч, но отдаю должное "Реалу" и желаю им удачи.
- Согласен, что играли на равных, по крайней мере в первом тайме?
- Согласен. Даже не в первом тайме, но и в начале второго тайма. Минуте на 60-й где-то подсели, сил не хватило. Где-то, может, недоготовились. Но сборы прошли очень хорошо.
- Внутренне чувствовали, что выходите играть против "Реала"?
- Было ощущение не только, что выходим против "Реала", но и зрителей было столько на стадионе. Хотелось их не подвести, но, увы, не удалось этого сделать. Трибуны нас сразу погнали вперед.
- Основная причина, по которой вы проиграли, - это невезение?
- Серия пенальти в любом случае везение. Там от вратарей много чего зависит. Кто-то угадал, кто-то промазал, кто-то забил.
- Ожидали увидеть тот "Реал", который вы увидели?
- Ожидали увидеть тот "Реал", который держит мяч, ищет острые передачи проникающие. Очень хорошая команда, техничные игроки.
- Это самый важный матч в вашей карьере?
- Даже не знаю. Трудно ответить на этот вопрос.
- Психологически это поражение никак не скажется на команде, учитывая молодой возраст?
- Молодой возраст, у нас все впереди. Будем готовиться к молодежному первенству. Занимаем лидирующую позицию, постараемся выиграть чемпионат.
Rusfootball.info
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