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Иван Игнатьев: на тренировках хорошо пробивали пенальти, сегодня не получилось. Это лотерея (видео)

Иван Игнатьев: на тренировках хорошо пробивали пенальти, сегодня не получилось. Это лотерея (видео) Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал поражение в серии пенальти от "Реала" в стыковом матче Юношеской лиге УЕФА.



- Оба вратаря сегодня провели качественную игру. Нужно им отдать должное за это, молодцы.

- Почему ни разу не реализовали пенальти?

- После каждой тренировки оставались пробивать пенальти. На тренировках получалось хорошо, сегодня не получилось. Не могу ответить на этот вопрос. В любом случае это лотерея. Благодарю наших болельщиков. Пришел полный стадион, благодарны им.

- Удивлены, что собралось столько народу?

- С одной стороны да, с другой почему-то и ожидал такого аншлага. У нас в городе любят футбол и любят молодежку.

- Насколько я знаю, ради этого матча ты поехал на сборы с молодежной командой, а не с основной. Это так?

- Не знаю ответа на этот вопрос. Это не я решаю.

- Как проходила подготовка к матчу с "Реалом"?

- Ничего особенного не было. Просто готовились также. Провели месячный сбор. Подходили к игре с большими настроем. Считаю, что провели неплохой матч, но отдаю должное "Реалу" и желаю им удачи.

- Согласен, что играли на равных, по крайней мере в первом тайме?

- Согласен. Даже не в первом тайме, но и в начале второго тайма. Минуте на 60-й где-то подсели, сил не хватило. Где-то, может, недоготовились. Но сборы прошли очень хорошо.

- Внутренне чувствовали, что выходите играть против "Реала"?

- Было ощущение не только, что выходим против "Реала", но и зрителей было столько на стадионе. Хотелось их не подвести, но, увы, не удалось этого сделать. Трибуны нас сразу погнали вперед.

- Основная причина, по которой вы проиграли, - это невезение?

- Серия пенальти в любом случае везение. Там от вратарей много чего зависит. Кто-то угадал, кто-то промазал, кто-то забил.

- Ожидали увидеть тот "Реал", который вы увидели?

- Ожидали увидеть тот "Реал", который держит мяч, ищет острые передачи проникающие. Очень хорошая команда, техничные игроки.

- Это самый важный матч в вашей карьере?

- Даже не знаю. Трудно ответить на этот вопрос.

- Психологически это поражение никак не скажется на команде, учитывая молодой возраст?

- Молодой возраст, у нас все впереди. Будем готовиться к молодежному первенству. Занимаем лидирующую позицию, постараемся выиграть чемпионат.

Rusfootball.info
Теги: Краснодар Реал Rвидео
Вчера, 22:48
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это опыт, а не лотерея


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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