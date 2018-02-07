Иван Игнатьев: на тренировках хорошо пробивали пенальти, сегодня не получилось. Это лотерея (видео)

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал поражение в серии пенальти от "Реала" в стыковом матче Юношеской лиге УЕФА.- Оба вратаря сегодня провели качественную игру. Нужно им отдать должное за это, молодцы.- После каждой тренировки оставались пробивать пенальти. На тренировках получалось хорошо, сегодня не получилось. Не могу ответить на этот вопрос. В любом случае это лотерея. Благодарю наших болельщиков. Пришел полный стадион, благодарны им.- С одной стороны да, с другой почему-то и ожидал такого аншлага. У нас в городе любят футбол и любят молодежку.- Не знаю ответа на этот вопрос. Это не я решаю.- Ничего особенного не было. Просто готовились также. Провели месячный сбор. Подходили к игре с большими настроем. Считаю, что провели неплохой матч, но отдаю должное "Реалу" и желаю им удачи.- Согласен. Даже не в первом тайме, но и в начале второго тайма. Минуте на 60-й где-то подсели, сил не хватило. Где-то, может, недоготовились. Но сборы прошли очень хорошо.- Было ощущение не только, что выходим против "Реала", но и зрителей было столько на стадионе. Хотелось их не подвести, но, увы, не удалось этого сделать. Трибуны нас сразу погнали вперед.- Серия пенальти в любом случае везение. Там от вратарей много чего зависит. Кто-то угадал, кто-то промазал, кто-то забил.- Ожидали увидеть тот "Реал", который держит мяч, ищет острые передачи проникающие. Очень хорошая команда, техничные игроки.- Даже не знаю. Трудно ответить на этот вопрос.- Молодой возраст, у нас все впереди. Будем готовиться к молодежному первенству. Занимаем лидирующую позицию, постараемся выиграть чемпионат.