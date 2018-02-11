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Кахор Муминов: Фурсенко до последнего боролся, чтобы Шатова взяли на сборы

Представитель ProSport Management Кахор Муминов, консультирующий Олега Шатова, рассказал "СЭ" об обстоятельствах перехода на правах аренды 27-летнего полузащитника из "Зенита" в "Краснодар"

– Почему Шатов отправился все-таки в "Краснодар"? Были ли другие варианты?

– Да были и другие варианты. В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с "Зенитом". И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в "Краснодар"

– Почему?

– Тут несколько причин. Первая – это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе – атмосфера в "Краснодаре", в которой игроку легко, по крайней мере, первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Хотя, я не исключаю, что Олег просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым (улыбается).

– Насколько сложными получились переговоры?

– Не скрою, сложными, потому что "Зенит" в принципе не хотел отпускать Олега.

– Вот как?

– Да. Поэтому президент клуба Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них это не получилось. Тренер явно дал понять, что, как говорят итальянские специалисты, "Олег не входит в планы".

– Правда, что за то, чтобы выступать за "Краснодар" до конца сезона, Олег выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей?

– Это так. Но давайте не будем заострять на этом внимания. Олег – скромный парень и не хотел бы придавать данному факту особого значения. Сначала его вообще не желали отпускать, потом объявили сумму – 2 миллиона евро за аренду на 10 игр. Олег сразу дал нам инструкцию: хочу играть, деньги не должны стать препятствием. Сперва это помогло договориться с "Краснодаром" о зарплате. А когда зашли в тупик в переговорах в сумме аренды и оплате игры против "Зенита", Олег, чтобы решить это быстрее, взял расходы на себя. Мы его поддержали в этом морально. И не только. Герман Ткаченко тоже поучаствовал финансово.

Хотя в нашей компании в таких ситуациях мы, как правило, задаемся вопросом: что-то делаем не так, раз за переход приходится платить и игроку, и нам…

– А "Краснодар" не предлагал заплатить эти деньги сам?

– А вы когда-нибудь общались с гендиректором "Краснодара" Владимиром Леонидовичем Хашигом? Это очень жесткий переговорщик, он из тех современных менеджеров, для которых сохранение параметров бюджета, не только сделки, но и сезона в целом – высшая ценность. Это неплохой подход, но здесь важно суметь не выплеснуть с водой младенца.
Теги: Зенит Шатов Фурсенко Краснодар
Вчера, 23:19
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№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 01:13) #
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ОЧЕРЕДНОЙ ПИАР ТАК СЕБЕ ИГРОКА ОТ АГЕНТА. УЖЕ СКУЧНО
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:51) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Kytarba
Новое время. Новые люди ,новое мишление..Все жестко, не каких сюси пуси.. бизнес. Деньги...Потому эти люди богаты и на плаву.Галицкий, Фурсенко, Манчини все на своих местах, не каких пани братства в делах...

весь мир - это русский язык , а ты нём - ихний


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И глядя на позор-газон,
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Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Kytarba Сочи (Вчера, 23:46) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Химки»
Новое время. Новые люди ,новое мишление..Все жестко, не каких сюси пуси.. бизнес. Деньги...Потому эти люди богаты и на плаву.Галицкий, Фурсенко, Манчини все на своих местах, не каких панибратство в делах...
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:45) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с "Зенитом". И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в "Краснодар"

Слом мозга.
Не, ну если сразу решили заплатить, то бог вам в помощь.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:22) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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