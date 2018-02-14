На свой страх и риск. "Ювентус" упустил победу над "Тоттенхэмом"

Лига чемпионов



1/8 финала



"Ювентус" – "Тоттенхэм" 2:2



Голы: Игуаин, 2, 9 (пен.), Кейн, 37, Эриксен, 73



Нереализованный пенальти: Игуаин, 45+1

Массимилиано Аллегри в первом матче 1/8 финала решил сыграть против "Тоттенхэма" в открытый футбол. И если в начале первого тайма тактика себя оправдала, то после финального свистка стало понятно, что главный тренер "Ювентуса" просчитался.Перед матчем Массимилиано Аллегри старался не останавливаться на кадровых проблемах команды, хотя, в итоге, главному тренеру "Ювентусу" пришлось в срочном порядке менять привычные 4-3-3 на 4-2-3-1. По задумке специалиста, Манджукич и Дуглас Коста при обороне должны были опускаться вниз по флангам на помощь защитникам, и все превращалось бы в 4-4-1-1. Но, в целом, такая схема говорила о том, что Аллегри не собирается играть на 0:0. "Ювентус" рассчитывал победить и пусть даже с возможным пропущенным голом (хотя в последних 16 матчах соперники только раз (!) расстроили туринцев). Самая сложная задача была у Пьянича с Хедирой, которым предстояло сдержать мощный центр "Тоттенхэма". Маурисио Почеттино, кстати, построение команды менять не стал, только некоторых исполнителей. Энергозатратный футбол, в который играют "шпоры", предполагает время от времени ротацию игроков.Кто мог предположить, что противостояние между этими командами начнется с быстрого гола? Ведь даже Аллегри предупреждал о том, что "на поле надо найти баланс, потому что никто не будет доминировать". А тут забитый мяч, да еще и на второй минуте. Первый же свой стандарт "Ювентус" превратил в голевой, когда Пьянич точно сделал заброс в чужую штрафную на Игуаина, который в касание пробил Льориса. Удивила рассеянность защитников "Тоттенхэма", которые оставили аргентинца в полном одиночестве. И ведь такое развитие событий должно было вернуть концентрацию обороне "шпор", заставить их проснуться и быстро войти в игру. Однако "Ювентус", как многоопытный боксер, прочувствовал у соперника слабое место и провел еще один серьезный удар. Бернардески удачно откликнулся на фланговый заброс, выиграв позицию у Дэйвиса и заставив последнего сфолить. Феликс Брых без каких-либо консультаций указал на точку, с которой Игуаин безжалостно реализовал пенальти.Не иначе как провалом "Тоттенхэма" происходящее на поле назвать было нельзя. Харри Кейн в панике стал опускаться ниже середины поля, лишь бы получить мяч. Орье застрял у своей штрафной, боясь даже подумать о подключении к атаке, а Эриксен своими ударами никак не мог попасть в створ. Созидание у гостей не клеилось, хотя "Ювентус", как и предполагал счет, отдал сопернику и владение мячом, и территорию. При этом с "Тоттенхэмом" не рекомендуется действовать в таком стиле (матч с "Ливерпулем" лишнее тому подтверждение). Как только "Ювентус" прижался к воротам, лондонцы создали момент. Подача Эриксена долетела до Кейна, чей удар головой практически в упор блестяще парировал гениальный Джанлуиджи Буффон. Ответка от "Ювентуса" прилетела моментально. Санчес с Вертонгеном опять забыли про Игуаина, который с 12 метров пальнул мимо рамки. Забей аргентинец третий мяч - все, англичане не оправились бы. Банально не хватило бы опыта и характера молодой команде Маурисио Почеттино.Но "Тоттенхэм", как обычно говорят английские тренеры, нашел в себе силы для правильной реакции. Кейну после паса от Алли удалось выскочить из офсайдной ловушки, остаться наедине с Буффоном и отыграть один мяч точным ударом в угол. В этот момент гости окончательно завладели игровым и психологическим преимуществами. Процент по владению мячом у "шпор" оказался около 70, количество ударов в 3 раза превосходило туринские. Пошла игра и у Эриксена, чьи выстрелы стали напрягать Буффона, и у Орье, которые начал постоянно встречаться с Алексом Сандро у штрафной "Ювентуса". И так ивуариец увлекся атаками, что уже в добавленное к первом тайму время не успел за Дугласом Костой и сбил того во владениях Льориса. Хозяева, которые в последние 15 минут только и делали, что защищались, радовались одиннадцатиметровому как голу. Оказалось, что с празднованиями футболисты "Ювентуса" поторопились, потому что второй пенальти Игуаин не реализовал, зарядив со всей силы точно в перекладину.Таким образом, нервы сдали не у тех игроков, которые впервые появились в плей-офф Лиги чемпионов, а у проверенных еврокубковых бойцов. Особенно удивительно, что "накосячил" Игуаин - лидер, автор уже самого быстрого дубля "Ювентуса" в истории турнира. Если уж аргентинец не справлялся с волнением и ответственностью, то что тогда требовать с остальных? Хуже всего для "Старой Синьоры", что незабитый пенальти дополнительно вселял надежду в "Тоттенхэм", который и так вел себя на поле по-хозяйски. Чего стоит тот факт, что за первый тайм Дайер и Дембеле совершили больше точных передач, чем вся туринская команда.Массимилиано Аллегри потратил перерыв на то, чтобы вернуть спокойствие в игру своей команды. С уходом лишних эмоций к "Ювентусу" вернулась необходимая организованность, позволяющая выбираться даже из-под высокого и агрессивного прессинга со стороны "Тоттенхэма". Хозяева наконец-то вспомнили о позиционных атаках, которых с середины первого тайма на подступах к штрафной Льориса просто не существовало. И уже футболистам Маурисио Почеттино требовалось больше двигаться, тратить много сил, чтобы попытаться вернуть превосходство из первой половины. Слишком явно из игры выпадал Ламела, от которого, несмотря на высокий процент точных передач, шло мало угрозы воротам Буффона и еще меньше помощи партнерам при прессинге.И если игра нападения "Тоттенхэма" изменилась в худшую сторону, то действия в обороне остались прежними. Прежними неудачными. Защитники лондонцев не успевали, когда хозяева включали высокие скорости. А проигрывать позиции при стандартах вообще превратилось в привычку для "шпор". Льорису дважды пришлось серьезно вступать в игру, чтобы спасти команду после ударов Бернардески и Манджукича. А Аллегри продолжал подгонять свою команду в атаку. Итальянец хорошо понимал, что только так - с помощью непрерывного давления (в особенности на центральных полузащитников) и смелого прессинга на чужой половине - можно сдержать "Тоттенхэм". Именно поэтому Аллегри и заменил Хедиру на Бентанкура, потому что немец стал проигрывать сопернику в движении.Полученное преимущество "Ювентусу" надо было реализовывать, потому что в составе гостей есть игроки, способные решить исход при единственной возможности. Выпал такой шанс Эриксену, который на 72-ой минуте хитро для Буффона исполнил штрафной, заставив легенду доставать мяч из сетки. Счет 2:2, и риск Массимилано Аллегри уже становился не замечательной задумкой против "Тоттенхэма", а обычной авантюрой, которая закончилась неудачей. Главный тренер "Юве" начал оправдываться уже по ходу матча, когда усилил центр, выпустив Стураро вместо Манджукича.Замены "Старой Синьоре" не помогли. А "Тоттенхэм", когда сравнял счет, минимизировал все риски, дабы не упустить добытый результат. Гости докатали матч до результативной ничьи. Таким образом, "шпоры" едут в Лондон в статусе "фаворита". Отсутствие еврокубкового опыта, о котором так много говорилось, оказалось не большим минусом английской команды. "Тоттенхэм" не отошел от своей философии, играл только от себя, в отличие от "Ювентуса". Массимилиано Аллегри рискнул и проиграл. И пусть на табло цифры 2:2, но это для туринцев сродни поражению. Как и в начале сезона, схема 4-2-3-1 оказалась для "Старой Синьоры" не эффективной.Буффон – Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандро – Хедира, (Бетанкур, 73), Пьянич, Бернардески – Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич, (Стураро, 79).Ллорис – Орье, Санчес, Фертонген, Дэйвис – Дайер, Дембеле – Эриксен, Деле Алли, (Хын-Мин Сон, 85), Ламела, (Моура, 89), – Кейн.Дэвис, 9, Бенатиа, 44, Орье, 48, Игуаин, 61, Бетанкур, 80