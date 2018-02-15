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Криштиану Роналду забил 100-й гол за "Реал" в Лиге чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:1, 2 тайм).

Реализовав пенальти на 45-й минуте игры, португалец, таким образом, забил свой 100-й гол за королевский клуб в Лиге чемпионов.
Теги: Роналду Реал
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