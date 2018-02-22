Евгений Алдонин: думаю, ЦСКА никого не боится в Лиге Европы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:48
Владимир Пономарев: в 1/8 финала ЦСКА желательно сыграть с кем-то на подобии "Црвены Звезды", а не "Арсенала"
Владимир Пономарев: в 1/8 финала ЦСКА желательно сыграть с кем-то на подобии "Црвены Звезды", а не "Арсенала"
00:45
Максим Боков: европейские клубы с опаской будут смотреть на ЦСКА, как на вероятного соперника в 1/8 финала (1)
Максим Боков: европейские клубы с опаской будут смотреть на ЦСКА, как на вероятного соперника в 1/8 финала (1)
00:41
"Шахтер" одержал победу над "Ромой" (6)
"Шахтер" одержал победу над "Ромой" (6)
Вчера, 23:49
Все VIP-ложи "Екатеринбург-Арены" на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тысяч
Все VIP-ложи "Екатеринбург-Арены" на матчи группового этапа ЧМ-2018 выкуплены за $198 тысяч
Вчера, 23:22
Оценки матча ЦСКА - "Црвена Звезда" (5)
Оценки матча ЦСКА - "Црвена Звезда" (5)
Вчера, 23:04
Массимо Каррера: обидно ли проигрывать 13-й команде Испании? "Атлетик" – сильный клуб (7)
Массимо Каррера: обидно ли проигрывать 13-й команде Испании? "Атлетик" – сильный клуб (7)
Вчера, 22:47
"Реал" одержал победу над "Леганесом"
"Реал" одержал победу над "Леганесом"
Вчера, 22:46
Василий Березуцкий из-за перебора жёлтых карточек пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы
Василий Березуцкий из-за перебора жёлтых карточек пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы
Вчера, 22:39
Владан Милоевич: у ЦСКА много хороших игроков, могу выделить Акинфеева и Игнашевича (2)
Владан Милоевич: у ЦСКА много хороших игроков, могу выделить Акинфеева и Игнашевича (2)
Вчера, 22:15
Поль Погба - в запасе "МЮ" на матч с "Севильей"
Поль Погба - в запасе "МЮ" на матч с "Севильей"
Вчера, 22:04
ФНЛ провела в Казани семинар-совещание для сотрудников клубов по обеспечению безопасности
ФНЛ провела в Казани семинар-совещание для сотрудников клубов по обеспечению безопасности
Вчера, 21:57
Первый прошел. ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы (11)
Первый прошел. ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы (11)
Вчера, 21:51
ЦСКА обыграл "Црвену Звезду" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы (106)
ЦСКА обыграл "Црвену Звезду" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы (106)
Вчера, 21:25
СМИ: "Спартак" отказался от приобретения Тейшейры (9)
СМИ: "Спартак" отказался от приобретения Тейшейры (9)
Вчера, 21:17
"Рубин" сыграл вничью с "Лиллестремом" (1)
"Рубин" сыграл вничью с "Лиллестремом" (1)
Вчера, 20:38
Главный тренер "Атлетика": говорить, что у "Спартака" нет шансов – очень опасная затея (8)
Главный тренер "Атлетика": говорить, что у "Спартака" нет шансов – очень опасная затея (8)
Вчера, 19:26
До 7 тысяч швейцарских болельщиков могут приехать в Нижний Новгород на матч Швейцария - Коста-Рика
До 7 тысяч швейцарских болельщиков могут приехать в Нижний Новгород на матч Швейцария - Коста-Рика
Вчера, 19:03
Эрик Каррьер: не думаю, что у России получится выиграть ЧМ-2018 (1)
Эрик Каррьер: не думаю, что у России получится выиграть ЧМ-2018 (1)
Вчера, 18:59
Вернблум и Муса - в атаке ЦСКА на матч с "Црвеной Звездой" (12)
Вернблум и Муса - в атаке ЦСКА на матч с "Црвеной Звездой" (12)
Вчера, 18:57
"Зенит" ответил на ошибку "Селтика" с эмблемой клуба (фото) (18)
"Зенит" ответил на ошибку "Селтика" с эмблемой клуба (фото) (18)
Вчера, 18:27
Роман Зобнин: пельменей у нас нет
Роман Зобнин: пельменей у нас нет
Вчера, 18:27
Василий Алейников перешел в "Томь"
Василий Алейников перешел в "Томь"
Вчера, 17:11
Люсьен Фавр: Фернандеш показал, что он прекрасный игрок (1)
Люсьен Фавр: Фернандеш показал, что он прекрасный игрок (1)
Евгений Алдонин: думаю, ЦСКА никого не боится в Лиге Европы
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал ответный матч своей бывшей команды против "Црвены Звезды" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.
- Об игре:
Команде удалось сделать то, что было необходимо сделать: забили гол, вышли в следующий раунд, это самое главное. Понятно, что игра получилась нервной, но "Црвена Звезда" - это хороший, непростой соперник, который показал это и в первом матче, и в ответном. У сербов дерзкий, мобильный, молодой коллектив, и то, что они лидируют в своём чемпионате - это не сюрприз, учитывая демонстрируемый уровень. Помню, как они на первой стадии турнира прошли "Краснодар", когда отечественный клуб хотел пройти дальше на одном мастерстве, а "Црвена" показала характер и зубы. Очень непростой соперник, и ЦСКА далась эта победа крайне нелегко.
В эпизоде с голом сработало мастерство игроков и команды. Получилась классная атака, хорошо подключился Кучаев и Дзагоев оказался там, где нужно было оказаться. И Игнашевич был важен в достижении этой победы, и Вернблум проделал большой объём работы на разных позициях. В непростых погодных условиях ЦСКА здорово себя проявил, ведь вряд ли в феврале можно выйти на пик формы и быть идеально готовым, учитывая зимний перерыв. Так что каждый фактор был очень важен.
Концовка была очень нервной, но как иначе, это же плей-офф еврокубка. И я бы не полагался на одну фортуну в эпизодах, где соперник не смог забить. Можно говорить и о нехватке мастерства игроков "Црвены". Опять же, это Лига Европы, любая ошибка может быть фатальной. Конечно, где-то удача была на стороне ЦСКА, но везёт сильнейшим. "Армейцы" победили, это самое главное!
- О следующем сопернике:
С именитым клубом хотелось бы встретиться на более поздней стадии турнира. Конечно, не хотелось бы уже в 1/8 играть против "Боруссии" или "Арсенала". Хочется пройти как можно дальше. Но от ЦСКА ничего не зависит, кто попадётся - тот и попадётся. ЦСКА в любом случае будет непросто, но у команды есть всё необходимое для успешного выступления на турнире. Например, Ахмед Муса, который после возвращения придал команде дополнительной скорости. Я думаю, ЦСКА никого не боится, но, в то же время, любая команда, вышедшая в плей-офф еврокубка, заслуживает уважения. Бой может дать любой коллектив в плей-офф.
- О лучшем игроке минувшей встречи:
Я бы назвал Алана Дзагоева, а также Кучаева, который играл не на своей излюбленной позиции, но отдал голевую передачу, сам мог забить. Выделю двух игроков, которые напрямую повлияли на результат.
- Об игре:
Команде удалось сделать то, что было необходимо сделать: забили гол, вышли в следующий раунд, это самое главное. Понятно, что игра получилась нервной, но "Црвена Звезда" - это хороший, непростой соперник, который показал это и в первом матче, и в ответном. У сербов дерзкий, мобильный, молодой коллектив, и то, что они лидируют в своём чемпионате - это не сюрприз, учитывая демонстрируемый уровень. Помню, как они на первой стадии турнира прошли "Краснодар", когда отечественный клуб хотел пройти дальше на одном мастерстве, а "Црвена" показала характер и зубы. Очень непростой соперник, и ЦСКА далась эта победа крайне нелегко.
В эпизоде с голом сработало мастерство игроков и команды. Получилась классная атака, хорошо подключился Кучаев и Дзагоев оказался там, где нужно было оказаться. И Игнашевич был важен в достижении этой победы, и Вернблум проделал большой объём работы на разных позициях. В непростых погодных условиях ЦСКА здорово себя проявил, ведь вряд ли в феврале можно выйти на пик формы и быть идеально готовым, учитывая зимний перерыв. Так что каждый фактор был очень важен.
Концовка была очень нервной, но как иначе, это же плей-офф еврокубка. И я бы не полагался на одну фортуну в эпизодах, где соперник не смог забить. Можно говорить и о нехватке мастерства игроков "Црвены". Опять же, это Лига Европы, любая ошибка может быть фатальной. Конечно, где-то удача была на стороне ЦСКА, но везёт сильнейшим. "Армейцы" победили, это самое главное!
- О следующем сопернике:
С именитым клубом хотелось бы встретиться на более поздней стадии турнира. Конечно, не хотелось бы уже в 1/8 играть против "Боруссии" или "Арсенала". Хочется пройти как можно дальше. Но от ЦСКА ничего не зависит, кто попадётся - тот и попадётся. ЦСКА в любом случае будет непросто, но у команды есть всё необходимое для успешного выступления на турнире. Например, Ахмед Муса, который после возвращения придал команде дополнительной скорости. Я думаю, ЦСКА никого не боится, но, в то же время, любая команда, вышедшая в плей-офф еврокубка, заслуживает уважения. Бой может дать любой коллектив в плей-офф.
- О лучшем игроке минувшей встречи:
Я бы назвал Алана Дзагоева, а также Кучаева, который играл не на своей излюбленной позиции, но отдал голевую передачу, сам мог забить. Выделю двух игроков, которые напрямую повлияли на результат.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.