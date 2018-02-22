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Евгений Алдонин: думаю, ЦСКА никого не боится в Лиге Европы

Евгений Алдонин: думаю, ЦСКА никого не боится в Лиге Европы Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал ответный матч своей бывшей команды против "Црвены Звезды" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

- Об игре:

Команде удалось сделать то, что было необходимо сделать: забили гол, вышли в следующий раунд, это самое главное. Понятно, что игра получилась нервной, но "Црвена Звезда" - это хороший, непростой соперник, который показал это и в первом матче, и в ответном. У сербов дерзкий, мобильный, молодой коллектив, и то, что они лидируют в своём чемпионате - это не сюрприз, учитывая демонстрируемый уровень. Помню, как они на первой стадии турнира прошли "Краснодар", когда отечественный клуб хотел пройти дальше на одном мастерстве, а "Црвена" показала характер и зубы. Очень непростой соперник, и ЦСКА далась эта победа крайне нелегко.

В эпизоде с голом сработало мастерство игроков и команды. Получилась классная атака, хорошо подключился Кучаев и Дзагоев оказался там, где нужно было оказаться. И Игнашевич был важен в достижении этой победы, и Вернблум проделал большой объём работы на разных позициях. В непростых погодных условиях ЦСКА здорово себя проявил, ведь вряд ли в феврале можно выйти на пик формы и быть идеально готовым, учитывая зимний перерыв. Так что каждый фактор был очень важен.

Концовка была очень нервной, но как иначе, это же плей-офф еврокубка. И я бы не полагался на одну фортуну в эпизодах, где соперник не смог забить. Можно говорить и о нехватке мастерства игроков "Црвены". Опять же, это Лига Европы, любая ошибка может быть фатальной. Конечно, где-то удача была на стороне ЦСКА, но везёт сильнейшим. "Армейцы" победили, это самое главное!

- О следующем сопернике:

С именитым клубом хотелось бы встретиться на более поздней стадии турнира. Конечно, не хотелось бы уже в 1/8 играть против "Боруссии" или "Арсенала". Хочется пройти как можно дальше. Но от ЦСКА ничего не зависит, кто попадётся - тот и попадётся. ЦСКА в любом случае будет непросто, но у команды есть всё необходимое для успешного выступления на турнире. Например, Ахмед Муса, который после возвращения придал команде дополнительной скорости. Я думаю, ЦСКА никого не боится, но, в то же время, любая команда, вышедшая в плей-офф еврокубка, заслуживает уважения. Бой может дать любой коллектив в плей-офф.

- О лучшем игроке минувшей встречи:

Я бы назвал Алана Дзагоева, а также Кучаева, который играл не на своей излюбленной позиции, но отдал голевую передачу, сам мог забить. Выделю двух игроков, которые напрямую повлияли на результат.
Теги: Алдонин ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 01:04
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№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ахаха , ну да , кого там бояться пройдя Цервену Звезду на дурика smile
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: spiri (Сегодня, 01:11) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
с такой игрой как сегодня,бояться некого..ловить-тоже! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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