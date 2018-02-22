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"Краснодар" представил видеоролик, посвященный 10-летию клуба

"Краснодар" выпустил ролик, посвященный 10-летию клуба, в котором показал памятные моменты игр команды.

"Футболисты – это современные гладиаторы, которые выходят на арену, чтобы радовать болельщиков. Самое важное – это качество игры, только затем следует результат. Если его нет, то фанаты всё равно будут восхищаться тем, что команда бежит и создаёт моменты.

Зрители приходят смотреть не на тактические схемы, а на выступление команды. Нужно, чтобы болельщик ждал следующий матч любимой команды. Мечта – чтобы на поле вышли 11 человек, воспитанные "Краснодаром", и я сделаю все, чтобы это случилось", - цитирует президента "Краснодара" Сергея Галицкого пресс-служба клуба.

Теги: Краснодар
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